威秀影城4K IMAX入主新店裕隆城 15日預售票、28日開幕

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威秀影城進駐新店裕隆城，將於28日開幕，14座影廳、總座位數近2,400席，包括一座4K雷射IMAX影廳，其餘13座影廳也都搭載雷射投影，為新北地區座位數最多的影廳，也將提供最多電影、舞台劇等多重選擇的全新影城。今（15）日開放官網及官方APP預售。

新店裕隆城威秀影城為威秀影城旗下第19個據點，新北市的第4座影城，威秀商場也將進駐，位於新店裕隆城六、七樓，七樓串聯威秀影城售票大廳及影廳出入口。

威秀商場共有15家獨立餐廳，包含米其林一星的「添好運港式料理」、「藏壽司」、「MO-MO-PARADISE」、日本天丼金賞獎「天吉屋」、「勝博殿豬排店」、義式料理龍頭「貝里尼」、台中排隊名店「熱浪島南洋蔬食茶堂」等。

還有日式綜合鞋類「ABC-MART」將以全新概念及風格設立大台北南區旗艦概念店，商場七樓玩樂空間則引進全台最大親子娛樂品牌「湯姆熊」，而全台第一室內攀岩品牌「原岩」也利用近9米的挑高優勢，在100餘坪的空間建立初學及中高階者皆宜的攀岩運動空間，讓商場成為一個適合全家大小多樣化的吃喝玩樂空間。

新店裕隆城威秀影城為慶祝開幕，22～27日精選IMAX必看電影超值價330元（原價440），搶先開箱全新影廳，並推出觀賞二部限定IMAX電影，可獲IMAX電影票乙張，也可參與電影活動，看片還有藝人互動體驗。