響應MeToo！ 首屆性暴力市集連3天舉行 籲社會理解創傷

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民進黨爆發性騷擾吃案事件後，引發國內各界重視性騷擾議題，近期也完成性平三法的修正，台灣首屆性暴力市集於今天至17日於社會創新實驗中心舉辦，召集不同資源，從求助管道、政府資源，到身心安頓；從專業講座到圖卡互動，以多種方式促進民眾對於復原與陪伴的理解。

主辦方之一的暖暖Sunshine協會理事長湯淨提到，大學生介於成年與未成年間，求助需求易遭忽略，並缺乏相關管道理解創傷，求助時反而造成二度創傷。立法委員范雲亦提及過往受職場性騷擾時，還是會遇到旁人懷疑。社會局長姚淑文也點出整個制度對性暴力倖存者仍不夠友善。她們都呼籲制度面應該更健全，讓倖存者得到支持。

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩則表示，倖存者能自己出來與社會對話，必然經歷了漫長的自我對話與修復。也看到這個社會確實變得更加友善，才能推動發聲與改變。

台灣數位女力聯盟理事長張裕焯，點出性暴力也逐漸滲透到人們的數位生活之中。身為一個丈夫與父親，希望能為自己在乎的人打造一個安全友善的未來環境。

兒少權心會秘書長李姿佳則談到倖存者面對創傷的困難，各種生活情境都可能引發倖存者的創傷反應，但旁人可能會因不理解投以異樣眼光。她呼籲社會越理解創傷，受創者的復原之路才會越順利。

東吳大學社會所研究生黃靖茹更提及過往受創經驗，直言應將「述說的權利」還給性暴力當事人，強調「訴說」本身即有意義，並能促成社會更加理解。

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