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沃旭：大彰化西南第一階段風場全數併網

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沃旭能源今天宣布，大彰化西南第一階段離岸風場本週全數併網。圖／本報資料照片
沃旭能源今天宣布，大彰化西南第一階段離岸風場本週全數併網。圖／本報資料照片

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【中央社記者劉千綾】沃旭能源今天宣布，大彰化西南第一階段離岸風場本週全數併網，累計至今，900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場有近85%風機完成併網，相當於762MW，併網容量為全台風場之冠，相關海事工程也正全速推進中。

沃旭能源表示，風場的每座風機都會通過併網運轉測試，與台灣電力公司、主管機關查驗層層關卡，確保整體電力系統穩定，將乾淨的綠能送進電力網路。

沃旭能源指出，過去幾年，疫情讓海上施工困難重重，團隊排除萬難，持續推動台灣最大規模、離岸最遠的風場建置工程，如今大彰化西南第一階段離岸風場全數完成併網，再為台灣離岸風電劃下重要里程碑。

沃旭能源表示，併網是離岸風場送電到陸上的最後一哩路，未來風場運轉25到30年的生命週期中，沃旭能源將持續運用台灣海峽絕佳風力資源，提供台灣穩定、大規模的乾淨電力，為能源轉型目標做出實際貢獻。

此外，沃旭能源指出，605MW的大彰化東南離岸風場50%由沃旭擁有，另外50%股權由國際基礎建設投資人加拿大魁北克退休金管理機構CDPQ（Caisse de dépôt et placement du Québec），以及台灣「國泰永續私募股權基金」所組成的控股團隊所持有。（編輯：張均懋）1120915

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