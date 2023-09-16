再多時間也不夠！專家：別再追求效率化 求好心切反而會害了你

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「再多時間也不夠」的效率要求

這究竟是怎麼回事？為什麼愈來愈多人感到「沒時間」，但大部分先進國家的閒暇時間卻沒有特別減少？

不少社會心理學家認為，原因出在人們對時間效率的過度追求。追根究底，問題其實在於人們對時間的苛求態度，總是希望在短時間內做出最好的成果、刪除所有不必要的任務、將做事時間縮到最短、盡可能地提升產值。

看到這裡一定有人一頭霧水：「提升時間效率、捨棄不必要的流程有什麼不好？追求效率又會引發什麼問題？」序章已簡略闡述過追求效率的缺點，接下來要進一步探討「過度追求效率和產值」會帶來哪些壞處。

壞處1把自己逼出心理病

商管書上很常出現一句話：「做就對了！」這句話是鼓勵人們不要浪費時間猶豫不決，想那麼多沒有用，重點在於趕快行動、提升效率和產值。

但其實如果沒有掌握好「做」的分寸，我們的內心很有可能承受不住。美國亞利桑那州立大學（Arizona State University）的研究團隊曾提出一份文獻綜述，探討高學歷又家境優渥的學生所做的問題行為，分析這些學生心理是如何出了問題，為何會濫用藥物或酗酒。在過往的認知中，窮苦的年輕人才比較會出現問題行為，但近年來，愈來愈多富裕家庭出身的高學歷學生發生類似狀況。

簡單來說，就是看似優秀的學生不再遵守社會規範，吸菸與用藥率都很高；教育水準較高的地區也有很多酗酒、抽大麻的情形。當然不是所有優秀的學生都是如此，但相較於全美的基準值，這類學生「嚴重不適應社會」的比例相當高。

這些學生為什麼容易出問題？對此研究團隊表示：「如今『做就對了』這種生存哲學已傳遍全球，我們應嚴肅看待這項觀念對個人和社會所造成的影響。」

雖然「迅速採取行動朝目標前進」並非壞事，但「做就對了」這類的行為規範其實給現代年輕人造成很大的壓力，不少人更因此出現心理問題。這無疑是效率和產值的黑暗面。

壞處2弄巧成拙降低產值

你知道嗎？那些特別強調效率和截止時間的公司，員工產值其實很低。

英美跨國企業韋萊韜悅（Willis Towers Watson）曾做過一份調查，蒐集全球十二個國家兩萬兩千三百四十七名的商務人士的職場壓力指數，其中也包括日本。他們將數據與所有參與者的工作態度進行比較後，發現如果主管特質是追求高目標和高產值的，部屬不僅壓力較大，工作較無動力，病假率較高，產值也較低。

為什麼會這樣？因為要求員工追求效率、遵守截止日會造成慢性壓力。長期的壓力會使身心在不自覺地情況中持續緊張，過不了多久大腦就會不堪負荷，最後引發身心失衡陷入負面情緒，發生睡眠障礙、對聲光過於敏感等情形，進而影響到工作產值。

壞處3愈來愈忙

組織心理學家托尼．克拉布（Tony Crabbe）曾經這樣評論「追求產值」的圈套：「海德拉是希臘神話中的九頭蛇，據說斬斷海德拉的一顆頭，立刻又會生出兩顆頭來。同樣道理，完成愈多工作只會讓自己更忙碌。」

他的意思是指出，提升多少產值就會增加多少工作量，提升產值並不會讓你變得比較閒。

不少資料數據都證實他說得一點都不假。美國領導力IQ（Leadership IQ）顧問公司於一項調查中，將全美兩百○七家公司員工的向心力和業績評鑑資料進行配對，發現有四二％的公司有「產值愈高，向心力愈低」的情形。也就是說，能夠處理很多工作的人反而容易缺乏幹勁，對公司抱持著負面情緒。

這是為什麼？原因很簡單，你在公司尋求同事協助時，會請笨手笨腳的人幫忙，還是精明能幹的人幫忙？我想大部分的人應該都會回答後者。你會這麼想，其他人何嘗不也是這麼想。除了你，其他人也會向有能力的人求助、委託他們做事。然而長久如此，就算是再有能力的人也無法負荷，所以那些能者才會失去活力，對公司充滿負面情緒。

不過即便你不是上面說的能者，也有可能發生類似的情形。如果你一天發送較多簡訊給人，自然會有較多的回訊義務。同樣道理，當你用高效率做完一份簡報，其他工作就有可能因此提前，又或是注意到其他需要確認的資料。現代工作流程通常都很複雜，很多工作都沒有明確的終點線，因此就算你很努力地提升工作效率，大多時候還是無法減少任務總數。