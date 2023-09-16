古代人不會為時間感到煩惱 為什麼？

本章之所以一開始就以桑人為例，是因為桑人的時間認知方式和我們內心的從容度息息相關。人類學家詹姆斯．舒茲曼（James Suzman）在研究桑人長達二十年的時間後，得到了以下結論：「桑人認為自己在必要之時能獲得必要之物，他們對這一點有絕對的信心，所以從不為時間不夠而煩惱。」

前面提到，桑人認為未來只是過去的重演，他們的生活建立在一個非常單純的邏輯之上，那就是「只要做X就一定會再次發生Y」，也因為這個原因，桑人不會對自己提出的結論有所質疑。舉例來說，他們很理所當然地認為「肚子餓了，只要去打獵就可以捕獲獵物」、「遇到暴風雨，只要躲進森林就能逃過劫難」，不會進一步質疑「如果狩獵失敗會怎樣」、「如果沒有躲避風雨的地方會怎樣」。

一直到前近代（譯註：西元五百年到一四五○年左右的時期）之前，人們都還有類似上述的觀念。

當時人類還不是用時鐘來安排一整天的計畫，而是用固定順序來安排工作，做完X就做Y，然後做Z，像是太陽升起就拜神，拜完神吃早餐，吃完早餐去打獵和務農，然後睡午覺，睡完午覺再拜一次神，太陽下山就和夥伴聊天說笑……，當時主要是用「事情」來排定一整天的流程，而非時間。

美國葉史瓦大學（Yeshiva University）的商學院教授塔瑪爾．艾弗奈特（TamarAvnet）指出：「人類一直到十八世紀之前都不是遵照時間的流動來行事。」當時並非依循時間的流動來安排行程，當然不會有「無限運用有限時間」這種時間上的壓力。

對生活在直線式時間之中的我們而言，未來就只有這麼一次，所以我們的未來才會一片茫然，充滿了各種不確定。在這樣的狀態下，才會用複雜的思維去看待事情，不斷想像各種可能性：「做Ｘ就會發生Y，但也有可能出現Z的情形，又或是什麼都沒發生……。」

於是，我們這些生活在十八世紀過後先進國家的人，為了未雨綢繆以備不時之需，就只能為自己安排各種任務，為了退休後的生活而支付年金、為了將來有棲身之所而買房子、為了不要孤身死去而生小孩、為了十年後的生活而努力完成現在的工作……。

對現代社會而言，這些都是再正確不過的想法，但如果要防範所有未然，事情永遠都沒有做完的一天，也難怪現在人人都為慢性時間不足而苦不堪言。