PCB市場迎曙光 分析師曝3檔車用PCB有戲

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根據TPCA(台灣電路板協會)及工研院資料顯示，PCB廠商上半年經歷去庫存階段，2023年上半年的PCB 製造產值3,511億元，年減18.6%。雖然2023年預估，全年產值為7,693億元，約年減16.8%，但是看好2024年預估有8.1%的成長。

雖然今年PCB產值預估是年減，但仍有許多值得留意之處，首先是AI伺服器的成長，帶動PCB的出貨，其次是汽車板，不論是傳統燃油車或電動車，上半年相對去年較好外，下半年也不看淡，最後是消費性電子未見明顯復甦，雖然第三季有傳統美系新手機拉貨，但是中系手機未見明顯好轉。

談到車用PCB，可從中國汽車市場來觀察，根據中國汽車工業協會統計分析，八月顯示車市淡季不淡。八月汽車生產數為257.5萬輛，月增7.2%，年增7.5%；銷售為258.2萬輛，月增8.2%，年增8.4%。一至八月，汽車生產數為1,822.5萬輛，年增7.4%；銷售為1,821萬輛，年增8%。淡季不淡原因可能是政策刺激、車企優惠促銷等因素驅動，有助於車用PCB的需求提振。

2023年上半年台灣PCB製造產值約3,511億元，其中車用佔比14.6%，雖然隨著EV滲透率提升，未來電動車PCB用量會比燃油車高上許多，不過燃油車仍是目前車用PCB主要應用，約占整體車用市場的84%。

敬鵬七、八月重返年月雙增軌道

全球車用PCB龍頭廠敬鵬(2355)，七、八月營收重返年月雙增，且八月營收達14.85億元，年增0.78%。第二季營收為40.14億元，年減7.6%，但EPS為0.41元，比去年同期0.3元高。上半年稅前淨利為3.2億，EPS為0.52元，皆高於去年同期。

公司與車用相關產品包括：多層板、HDI、厚銅板(~14oz)、撓折板等。展望未來，汽車板客戶端對第三季起的訂單量預估在成長中，在產能利用率提高的情況下，下半年業績可望表現亮眼。

法人預估敬鵬今年EPS為1.43元，以9月13日收盤價38.10元計算，本益比約為26倍，年初以來，股價成長約三成，短線上看，股價呈現震盪格局。

定穎投控連三月營收月增

台灣專業多層印刷電路板製造商定穎投控(3715)，上市於2022年8月25日，旗下定穎電子，在PCB事業深耕三十餘年，在PCB產業中，定穎電子於2021年台灣排名十二名，世界汽車排名第十名。六月以來營收皆為月增，八月最新營收達14.33億元，年增13.2%。上半年營收為73.38億元。

定穎第二季汽車板營收貢獻上升至七成。上半年稅前淨利為4.5億，EPS為1.2元。展望未來，第三、四季營收目標與上半年持平或小幅成長，雖然EV佔整體車用板不高，但是電動車的自動駕駛高階HDI板，有望挹注毛利率，且公司於去年十月取得泰國土地，預計2024年第四季量產。

法人預估定穎今年EPS為2.35元，以9月13日收盤價65元計算，本益比約為27倍。年初以來，股價成長約三倍。

健鼎看好車用市場

印刷電路板廠健鼎(3044)，公司深耕汽車電子板多年，七、八月營收重返月增。八月營收為55億元，年減1.07%，一至八月營收為383.51億元，年減15.26%，上半年EPS為4.02元，低於去年同期的5.54元。

上半年受到PCB客戶庫存、升息壓抑消費等因素干擾，不過公司看好下半年三大營運動能：車用、伺服器與高密度連接板(HDI)，其中車用市場，預期2023年在汽車晶片瓶頸緩解，加上客戶新廠產能拉升的情況下，整體需求將會相對穩健。

法人預估健鼎今年EPS為9.73元，以9月13日收盤價203元計算，本益比約為20倍。年初以來，股價成長約一倍。

（文／張仲華）

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。