季底作帳點火 分析師力推3大集團、6檔潛力股

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金仁寶集團的智易與緯創集團的啟碁不斷創高令人驚艷，聯電集團繼智原與矽統後，會再點火哪一支？華新麗華集團繼瀚宇博與精成科大漲後，另外三檔會不會一起發動？本文有深入分析。

美元兌台幣續貶，9/11貶破32元大關，來到32.06元，外資持續對台股提款，連續四個交易日已提款532億元，大盤指數摜破季線，收16432點，9/12台幣止跌反彈，未來一周只要台幣不續貶，指數將會在16264~16822點區間震盪。

AI有退潮的跡象，盤面上類股輪動迅速，目前沒有主流股帶領，不過，IC設計類股及汽車類股由谷底翻揚，適逢九月季底集團作帳，建議投資朋友可趁機換股，尋找有題材性、基期低，兼具集團色彩的個股操作。

目前市場可關注的集團有裕隆集團、華新集團、聯電集團。首先，裕隆集團去年受到新安東京防疫保單及晶片缺料拖累，裕隆、中華車每股盈餘分別虧損4.8元及14.2元，今年二月防疫保單全數到齊，第一季每股盈餘轉正，擺脫虧損陰霾，尤其今年是裕隆集團七十周年及裕隆城商場將在9/28開幕，可謂喜事連連。

裕隆城928開幕 裕隆集團股升火

裕隆集團近日股價表現由中華車(2204)鳴槍起跑，9/1~9/3連拉三根紅K，創下112.5元新高後拉回修正。該公司八月營收27.2億元，月減12.9%，年增23.3%，累計1~8月營收242億元，年增26.5%，主要是因為代理英國汽車品牌MG小型休旅車獲得市場青睞，截至八月底，已累計超過8000位車主，貢獻中華車超過20%營收，預估MG各型車種今年度銷售量上看1.2萬台。

裕隆(2201)投資新店裕隆城即將在9/28開幕，裕隆城為地下三層、地上八層共4.3萬坪的商場，誠品生活將進駐，目前正進行室內店鋪裝修，預估今年租金收益1億元，明年上看3.5億元~4億元，可望挹注集團營收。

另外，與鴻海合作轉投資的鴻華先進將在十月份掛牌創新板，主力生產納智捷電動車n7，目前已經展開各項前置及試裝作業，公司透露已掌握2.5萬輛的訂單，可望貢獻明年250億元營收。

華新集團旗下小金雞 技術面操作

華新麗華集團旗下公司擁AI伺服器、車用、被動元件等多元題材，PCB廠瀚宇博(5469)、精成科(6191)二檔投信加碼不手軟，股價一路創高，9/12分別來到59元、59.4元，五月以來漲幅一倍。瀚宇博搭上AI伺服器題材，提供22層PCB板，目前已有出貨實績，精成科主攻NB及車用PCB廠，其中車用PCB、PCBA板近日在馬來西亞擴充四條產線，可望於明年貢獻營收。

沒有搭上瀚宇博、精成科的朋友，還可以觀察精星(8183)。精星和精成科同為瀚宇博轉投資，長期深耕中國新能源車用電池系統，佔營收比重七成(另三成為工控)，2022年營收68.6億元，年增52%，2023年上半年中國消費保守，累計營收30.4億元，下半年在中國刺激車市政策，有助營收力道。精星股價8/30觸底反彈，短線漲幅18%後壓回，截稿前收49.5元，力守月線之上。

車用零組件廠閎暉(3311)股價8/18突破整理，隨即展開凌厲攻勢，漲幅3成後拉回9/11打出第二隻腳，多頭格局未變。閎暉1到8月營收13.4億元，年減2.07%，表現與去年持平，法人認為，市場各大車廠交車暢旺，閎暉車用零組件占比不斷擴大，隨著海外銷售據點擴張，下半年營收可望逐月成長。

被動元件廠佳邦(6284)受惠5G產業興起，需求呈現倍數成長，累計前八月營收41.84億元，年減0.66%。全球消費電子趨緩，為掌握明年復甦契機，日前在苗栗竹南興建二、三期廠房，積極佈局未來成長動能。9/12收盤價60.7元，帶量紅K突破前高平台及橫盤整理，也是鎖股的好標的。

聯電董座德高望重 兼掌公司漲聲不斷

聯電集團旗下IC設計廠矽統(2363)董事長由聯電董事長洪嘉聰兼任，洪嘉聰過去曾帶領智原(3035)轉型利基型產品，是否如法炮製帶領矽統轉骨，引發市場想像。八月以來，矽統股價旱地拔起，漲幅一倍之多，近日主力逢高出貨，空手者勿再搶進。

可關注驅動IC廠頎邦(6147)，近日投信連37買，股價緩步墊高，2022年配發現金股利5.5元，9/6股價來到72.5元，突破前高壓並完成填息。消費型電子疲弱，頎邦受惠於車用面板及4K、8K高解析度面板需求增溫，第二季營收54億元，季增18.5%，年減17.4%，下半年營運仍保守看待，預期未來五年拉大車用比重，由現在的2%提升至10-15%，衝刺營收動能。

（文／蔡武穆）

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。