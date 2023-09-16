專家點出3面向 集團作帳股有看頭

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台股進入區間震盪下緣，勞動基金運用局公告再釋出720億委外代操，而在手已決標820億尚未撥款。距離總統及立委大選還剩83個交易日，越接近大選，政策穩盤力道將更明顯。

現階段選股可以掌握三大面向：1.基本面無虞的汽車、相關零配件、充電樁與網通股。2.題材發酵的蘋概股。3.集團作帳熱門的IC設計與PCB股都有跡可循。

在本刊1201期封面故事即以法人季底作帳股為題做報導，本期再以集團作帳股為封面，為何會有兩期時間落差，且二者間的作帳啟動實質內涵也不太一樣，後面篇幅再做詳細說明。

投資人跟著集團股作帳也非盲目投入，理周投研部認為謹守三面向原則，較能獲利落袋，即便短線慘遭套牢，仍有中長線基本面的保護，其一是產業前景明朗基本面無虞者例如汽車、相關零配件與網通；其二是題材性發酵者例如蘋概；其三是集團作帳有歷史紀錄可循者，例如威盛集團、聯電集團、台塑集團、鴻海集團與光寶集團等。

季底與年底通常是法人與集團作帳時間點，法人為求季底績效會在季底前一個月的中旬後，也就是財報公布後八月中旬重新檢視成分股的投資價值，汰弱存強進行調整，待一個月的股價發酵與操作；而集團求的是交叉持股美化帳面，通常是在季底前兩週發動攻勢至季底，這是二者在時間點與實質內涵不同的地方。

車用概念股轉強 網通指標股續旺

不落俗套，在進入正題前還是先來看看整體經濟環境如何。台灣八月出口年減7.4%，雖擺脫長達九個月雙位數衰退，但市場普遍認為僅看到AI相關產品訂單強勢需求，其他大部份是在反映原料價格；而進口則年減23%，較上個月的年減21%有增加態勢，顯見目前經濟狀況呈現外冷內漸冷的情形，這也是近日來大盤指數總在半年線上震盪，無法有效攻漲的原因。

綜觀前述欲要指數有所表現無異緣木求魚，因此為達短線操作能夠獲利，或許跟著集團股作帳走較有機會賺錢。從第一個面向產業前景明朗基本面OK找集團個股就不會錯，汽車業的復甦已確立，尤其中國大陸不僅是內需第一大市場，第二季也成為汽車出口第一大國，法人指出，全球汽車銷量達4274萬輛，年增10.7%，電動車則達583萬輛，年增10.7%，滲透率逐步提高，且目前進入北美售後維修市場(AM)的旺季，因此從整車、車燈相關零配件以及充電樁、PCB等值得留意。

這裡面的個股很多都具有集團成分，例如近日漲勢相當強勁專注車用電容觸摸曲面玻璃的閎暉(3311)是兩大集團旗下子公司，被動元件大廠華新集團持股率25%為最大單一股東，光寶集團持股率達17%，兩大集團同時季底作帳，加上個股業績逐季轉強，股價欲小不易；另外，整車概念的裕隆集團相關個股也值得留意。

其次網通產業前景確立明朗，美政府祭出420億美元高速寬頻上網基礎建設，對台廠相當有利，主因其一，在華為退出美國市場，純美系電信營運商主要供應鏈為台廠。

其二，美中掀起貿易戰彼此互不信任，台廠近幾年朝東南亞國家移廠近50%至80%，或轉移至美墨地區也不在少數，這塊政策大餅台廠應可全數吃到，包括中磊(5388)、智易(3596)與啟碁(6285)逐季財報都有亮麗表現。

其中，啟碁屬於緯創集團成員，該集團相關個股在AI狂潮下已有一波激情演出，但有題材且基本面轉強再加上股價低基期者非啟碁莫屬。

第二個面向就是題材性，上期蘋果(APPLE)iPhone 15登場，就其新技術與新創新應用受惠個股做報導，本期當然回到集團股探討，其中蘋果新機最大受惠者還是鴻海集團，雖母體鴻海飽受財報不佳影響股價走勢，不過，旗下專注半導體組裝與銷售的訊芯-KY(6451)則有強勢表態作帳的味道。

集團股作帳有跡可循 IC設計與PCB廠吹號

第三個面向就是每年季底與年底集團都有作帳紀錄可循，包括威盛集團、聯電集團、台塑集團、鴻海集團與光寶集團、永豐餘集團等。

舉一例聯電集團旗下的IC設計廠聯詠(3034)與專注PCB廠欣興(3037)股價都有轉強情形，值得一提的是集團旗下前陣子成交量排名前三的矽統(2363)第二季財報虧轉盈，股價曾漲破波段高點，矽統與Microchip合作的3D手勢技術控制顯示器在疫情期間，不僅成為手機新技術促銷產品利器，更成為消費性電子產品、車用、家庭自動化與物聯網市場相關應用的新技術，蘋果iPhone 15新機登場，尚有題材效應，多重效應下，個股可留意。

（文／陳春霖）

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。