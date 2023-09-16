布局電動車 5檔ETF大盤點

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看好全球電動車未來成長趨勢，除了投資相關台廠供應鏈個股外，五檔電動車ETF有三檔是全球佈局不配息，兩檔是以台股相關供應鏈為成份股，分別為季配息與年配息，本文有深入解析。

看好產業前景 除了買股票 你還有這個選項

環保意識在過去幾十年內逐漸增強，並且在全球範圍內持續發展，從科學研究、環境事件、國際協議和公眾壓力都在推動全球對環保的關注和行動，大家意識到地球環境一直在被破壞，氣候變化也對生態系統和生物多樣性造成了嚴重影響，許多國家開始推行「節能減碳」，並推行綠能、電動車等。

根據國家發展委員會的淨零路徑規劃，預計到2040年，新售汽車和機車將全部轉向電動，經濟部也設定了2030年的中期目標，希望到那時電動汽車的新售占比達到30%。根據經濟部的估計，每年新車銷量約為40萬輛，其中約有一半是國內生產的車輛。換句話說，到2030年，預計將有12萬輛電動車在台灣上路，而其中6萬輛期待是國內生產的電動車。

國家發展委員會預估到2030年，市區公共交通工具將完全實現電動化，而到2040年，所有新售汽車和機車將全面轉向電動。為實現運輸工具的電動化和無碳化，交通部報告指出，將採取公共運輸優先策略。目前正在推進的「公路公共運輸服務升級計劃(110至113年)」預算為新台幣85億元，以協助地方政府和市區公共交通業者購置電動公共交通工具，預計將提供3,000輛的補助。截至2022年3月底，已經引入了907輛電動大客車用於運營。

考慮到涉及產業技術發展的複雜性，交通部計劃與經濟部、環境保護署和內政部合作，共同推動相關政策。這包括車輛能源效益標準、空氣品質標準、碳排放標準、安全審核規範，以及支持業者開發關鍵零部件和在地化生產電動車等方面的研究和討論，以促進本土電動車產業的發展。

為了提供友善的電動車使用環境，交通部計劃在其管轄的區域協助設置電動車充電和更換電池設施，包括國道服務區、公共停車場和運輸節點。預計在2025年之前，將設置4,440個慢速充電插座和370個快速充電插座。此外，經濟部也計劃在加油站設置充電站，並鼓勵電動車經銷商在維修中心增設特約充電區。

經濟部表示，到2030年，新售電動車的占比至少將達到30%以上，目前台灣的國產汽車占比約為50%，如果假設到2030年新車銷售量達到40萬輛，那麼30%將等於12萬輛，其中約有6萬輛將是國內生產的電動車。電動車是一個關鍵性的產業。

市場也對未來電動車的發展持樂觀態度，除了個別股票外，台灣目前還有5檔電動車ETF，分別是國泰全球智能電動車(00893)、富邦未來車(00895)、中國信託台灣綠能及電動車(00896)、永豐台灣智能車供應鏈(00901)、新光標普電動車(00925)。其中00893、00895和00925不配息，而00896為季配息、00901為年配息。

海外電動車ETF——00893

國泰全球智能電動車(00893)是一檔電動車主題的海外ETF，追蹤指數為「ICE FactSet 全球智能電動車指數」，智能電動車上、中、下游供應鏈，包含上游的電池原料，中游的次世代汽車技術（如充電樁、自駕技術、車用晶片）、智能座艙零組件、電動車電池生產者，與下游的智能電動車製造商等，其中美國佔了約七成的權重，此外近30%的持股集中在晶片製造大廠，如超微和輝達，顯示了車載晶片市場的龐大商機。

00893每半年調整一次成分股，分別是在4月和10月，目前成分股前五為NVIDIA 的19.76%、TESLA, INC.的19.35%、ADV MICRO DEVICES的12.27%、Eaton Corp plc的6.6%、寧德時代的4.57%。 00893的特點在於其投資標的遍及台灣、美國、歐洲等地，等於說是美、歐、中國，三大市場通吃。

鎖定未來移動趨勢——00895

富邦未來車(00895)的追蹤指數為MSCI ACWI IMI精選未來車30指數，包括新興交通運輸方式以及全球電動車的供應鏈，成分股(2021年資料)分布產業中有45.62%在自駕車與相關聯科技，23.11%在科技新創的車廠，14.38%在傳統車廠。

00895每半年調整一次成分股，目前成分股中輝達為最大的權重，佔24.07%，第二多為特斯拉佔20.58%，再來是台積電佔11.65%，以及豐田汽車5.65%和超微半導體4.62%，這使得該ETF有望受益於領先的電動車製造商的上升趨勢。00895的特色在於 ACES投資策略，也就是「未來移動四大趨勢」，包括了無人駕駛、新型態的運輸模式、電動車、新能源車、共享汽車等，並不僅侷限在於「電動車」，因此他的成分股也散布在「新興交通運輸方式的供應鏈」。

綠能、電動車通吃——00896

中國信託台灣綠能及電動車(00896)追蹤指數為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」，主要聚焦在台灣國內的電動車供應鏈，由50檔成分證券組成，入選的成份股均為台灣上市或上櫃掛牌交易的綠能及電動車供應鏈相關企業，並搭配公司治理評鑑結果、流動性要求、獲利能力、自由流通市值等指標，選出與綠能經濟相關性高之成分股。

00896為季配息，收益評價日即每年二月、五月、八月及十一月最後一個日曆日，每年2次進行成分股審核，以5月、11月的第7個交易日為審核基準日，審核資料截至4月、10月最後1個交易日。每次定期審核後選取固定的成分股數目50檔。

00896過去配息紀錄為2022年2月的0.015元，年化配息率為0.41%；2022年8月的0.24元，年化配息率為7.12%；2022年11月的0.15元，年化配息率為4.44%；2023年2月的0.15元，年化配息率為4.19%；2023年5月的0.15元，年化配息率為3.64%。截止至8月31日00896今年以來報酬率為28.8%，成立以來報酬率為13.48%。00896的特色是綠金含量，不僅是電動車，還有綠能商機，因此他的成分股中含有南亞（綠能專用PVC電力管台灣產能第一）、中鋼（建置80+百萬瓦的太陽能電場）、中租-KY（台灣第一大太陽能廠）等，就是看上了其綠電的部分。

涵蓋智能車供應鏈——00901

永豐台灣智能車供應鏈(00901)的追蹤指標為「特選台灣智能車供應鏈聯盟指數」，從上市櫃股票中選取智能車用電子與綠能關鍵產業，委託財團法人車輛研究測試中心篩選的電動車供應商，經流動性、獲利指標篩選後，區分智能車個關鍵產業群組，成分股專注於台灣市場的電動車供應鏈，並以台積電為首，覆蓋了台灣股市的半導體相關公司。

00901每年會進行兩次成分股審核，分別於6月及12月的第7個交易日為審核基準日，審核資料分別截至5月及11月最後1個交易日，成分股定審結果於審核基準日之後間5個交易日後生效，目前成分股為台積電佔29.13%、聯發科佔7.27%、鴻海佔6.65%、台達電佔7.54%、聯電佔4.06%。

00901為年配息，自成立日(2021年12月6日)起滿180日(含)以後，每年10月的最後日曆日為收益評價日，目前過去只有一次配息紀錄，為2022年11月16日除息，配息0.54元，當期配息率4.3%，2022年12月19日發放現金股利。00901的特色為專注在「電動車供應鏈」，涵蓋了車用晶片、車用控制台等，基本囊括了台灣的「半導體」公司。

著重汽車品牌廠——00925

新光標普電動車ETF(00925)的追蹤指數為「標普Kensho電動車市值加權指數」，投資標的著重在全球企業在美國掛牌上市股票與 ADR，其投資範圍包括電動車、淨零排放技術、發電、儲能以及充電等完整的產業鏈。

由於標普 Kensho 電動車市值加權指數的編製方式採用修正式市值加權方式，每年調整兩次，分別在五月和十一月進行，目前該指數包含了46支成分股，主要投資範圍涵蓋在美國上市的全球企業股票以及美國存托憑證(ADR)，美國成分股占總組成的70.9%，日本佔13.8%，中國佔12%，其餘3.3%分佈在其他國家，包括義大利、加拿大、盧森堡和澳洲。而美國、日本和中國都是全球主要的汽車生產大國，這使得投資者能夠同時參與這些主要市場的成長機會。

00925目前成分股包括特斯拉佔10.61%、福特汽車佔7.42%、通用汽車佔7.75%、本田汽車佔7.89%。00925的特色在於成分股多是品牌車廠。

電動車ETF的特色為台美股票都有，特斯拉、台積電等多樣化的電動車股票，每檔差異都相當大，投資人可以選擇自己心儀的標的入手，且有政策加持、掛勾綠能，使得電動車的前景相當被看好，成長空間大，但缺點在於其中三檔並不配息，只能仰賴股價成長，以及風險較高、管理費用、經理費用較高，因此可能較不適合用來存股。

此外，由於每檔ETF的追蹤指標不同，投資人可以注意有些ETF成分股佔比高的像是台積電、聯發科、AMD等上述公司，電動車營收佔比值得留意。

（文／李羿璇）

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。