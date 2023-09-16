美國失業率反彈阻升息步調 債市布局機會浮現？

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聯準會主席鮑爾於傑克森霍爾全球央行年會中表示，美國打擊通膨的進度已達到階段性成果，美國結束升息循環時程即將到來。不過在通膨風險仍存在的前提下，降息的時間點恐怕會延後至2024年。根據美國最新公布八月就業數據顯示，失業率表現高於預期，使得投資人對於美國經濟前景表示擔憂。在聯準會擔心通膨風險死灰復燃，並且近期多項經濟數據表現不佳的情況下，與總體經濟前景密切相關的債券價格將如何發展？本文就和大家聊聊目前債券市場概況與利率後續走勢的看法。

惠譽調降美國政府信用評級 導致美債殖利率高於投行預期

自美國債務上限法案於6月3日由美國總統拜登正式簽署通過後，美國財政部還原遭受凍結發行的美國公債，使得美國公債回到原本應有的供給量，美債殖利率水準自始相繼抬升。

緊接著，惠譽又於8月1日宣布美國信用評等由「AAA」降至「AA+」，更是導致債券價格近期表現疲弱的關鍵因素之一，而惠譽對於美國債信的擔憂主要來自幾項原因。首先，美國政黨在二十多年來美國債務上限的對立，並且往往達成協議過程遭遇不順的情況，提升了信評機構對於美國債信治理的不信任感；再者，近期美國財政部又宣布第三季將發行規模一兆的公債，同樣引發信評機構對於美國財政紀律的疑慮 ; 最後，強勢且冗長的升息循環造成美債借貸成本提升，更是讓惠譽質疑美國政府是否具備足夠的償債能力，以因應未來不斷變化的經濟前景和風險。

由於惠譽調降美國信用評等加劇美債殖利率波動，導致目前美債殖利率水準已高於多數投資銀行的預期，使得債券價格出現不合理的現象。此現象也間接影響近期金融市場資金流向，以美股近四週資金淨流出為23億美元，以及投資等級債近四週資金淨流入13億美元來看，投資人將股市資金轉移到公司債市場逢低布局趨勢更加明顯。

聯準會貨幣政策尚未放寬 公司債市場投資價值浮現

然而美國公債殖利率的走向除了歸咎於近期信用風險升高之外，更重要的是聯準會對於貨幣政策的態度是否開始轉為鴿派。從今年傑克森霍爾全球央行年會中，聯準會主席鮑爾的談話重點來看，鮑爾對於自2022年起利用強勢升息步調打擊通膨的進展表示肯定，並表明會在即將召開的利率決策會議中，更加謹慎評估經濟數據的表現，從而決定美國基準利率走向。此番言論似乎暗示聯準會即將進一步放緩升息步調。

此外，鮑爾也透露，美國經濟降溫速度將可能比原先預期還慢，主因是先前公布的美國第二季國內生產毛額(GDP)年增率為2.4%，意外的數據表現使許多經濟學家上調第三季GDP預測。而持續性的經濟成長在聯準會官員看來，是刺激通膨回升的風險之一，加深了聯準會年底前維持緊縮貨幣政策的合理性。當前美國基準利率區間為5.25%-5.5%，雖然目前市場大多預期聯準會升息可能已近尾聲，但具體降息時間可能仍需延至明年第二季後方有機會實現。

隨著聯準會升息循環逼近尾聲，不僅公債商品成為資本市場新寵兒，公司債市場也浮現了投資價值，根據統計，自2000年至今，若於升息尾聲布局Ａ級公司債市場，往後一至二年平均報酬率可達10.43~13.5%，若投資BBB級公司債市場，同樣也能獲得9.73~12.42%的平均回報。

美國勞動力緊張、經濟放緩 有望激勵債券市場價格動能

至於債券價格何時能重拾動能依舊備受市場關注。根據最新就業數據，八月美國失業率上升至3.8%，平均時薪年增率下滑，顯示近期美國就業市場需求轉弱，通膨程度也有望藉由薪資滑落而加速放緩，進而影響消費力道減弱。CME FedWatch聯準會利率預估模型顯示，在就業報告公布後，市場對於後續聯準會利率政策態度也轉趨樂觀。若經濟表現持續趨緩，聯準會對於貨幣政策的態度將傾向鴿派，債市也可望偏向多方發展。

若投資人有意參與債券行情，可留意芝加哥交易所(CBOT)的美國十年債期貨(TY)、美國二年債期貨(TU)或微型十年收益率期貨(10Y)進行波段操作；偏好低槓桿商品可參考ETF，如「富邦全球投等債(00740B)」或「富邦Ａ級公司債(00746B)」，若有避險需求也可利用債券期貨商品進行反向操作，雙向靈活布局。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（文／廖恩平）