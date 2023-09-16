00929人氣爆棚 先別急著吃棉花糖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

穩健配息ETF應屬於存股族領域，然而復華台灣科技優息ETF(以下稱00929)，9/14成交200,764張，成交量八連霸，外資、融資搶進，當沖不亦樂乎，榮登台股人氣王。

暢銷書「先別急著吃棉花糖」，書中提到史丹佛大學的一個實驗，將小朋友單獨留在房間裡:讓他們選擇馬上吃掉一塊棉花糖，還是等15分鐘後，可以吃2塊棉花糖，試圖透過實驗證明有耐心等待獎賞的人，長大後比馬上吃掉棉花糖的人成功。先吃後吃跟家庭經濟背景有密切關係，經濟狀況差的通常會先吃掉棉花糖，經濟狀況好的較有耐心，先吃後吃與小朋友長大後的成就並無絕對因果關係。實驗只證明一件事，70%的人會立即吃掉棉花糖。

00929「月月配息」，每月坐領股息收入，如同令人難以抗拒誘惑的棉花糖，訂於9/19除息0.11元，最後參與配息買進日9/18，10/18發放股息。在吞下棉花糖之前，須知月月配的部分股息來自ETF收益平準金。

ETF收益平準金主要來源:

(1) 成分股配發股利。

(2) 換股產生買賣差額。

(3) 新申購基金投資人本金提撥。

由上述第2與第3點可知，00929股息未必全部來自投資收益，也有可能是投資人自己的錢。00929基金公開說明書開宗明義：本基金之配息來源可能為收益平準金，第九點提到，本基金申報生效不表示絕無風險，本公司(復華投信)不負責本基金之盈虧、亦不保證最低之收益。投資警語就在厚達220頁公開說明書第一頁。應該沒幾個人看過。

收益平準金制度在保障新舊投資人都能領到相同股息，00929每月配息引起市場關注，但真正令市場瘋狂的原因是AI，即使剔除廣達、緯創，100%科技股組成的00929成分股不只AI含量十足且選股邏輯如下:

(1) 高股東權益報酬率。

(2) 高現金股利。

(3) 低波動度。

(4) 低本益比。

(5) 低股息變異性。

集合AI高科技、具有五大特色(2高3低)還能月月配息，頓時讓00929成為市場新寵。進場之前，千萬記住兩點:

(1) 配息有可能來自本金，月配息應視為「每月自動獲利了結部分投資。」

(2) 漲勢為AI熱潮延伸，科技業景氣轉淡ETF價格仍會向下修正。

為了滿足投資大眾對棉花糖的口腹之慾，讓投資人月月有息可領，00929資產規模651.9億(9/14)，權重最高是現金(8.6%)約56億，頎邦、京元電、瑞昱、聯陽、至新、新普、群光、健鼎、大聯大、至上、瑞儀、欣銓、智易、致伸、中光電、瀚宇博、精成科、啟碁、矽創、廣積等一半成分股，股價都處於相對高檔，隨時可能因為短線過熱、偏離均線導致技術性回檔，衝擊ETF績效。既然月月配，每月配息金額又一樣，不必衝動進場，先別急著吃棉花糖，畢竟殖利率與股價呈反方向變動。

（文／資深分析師 王文良）

※本資料由分析師王文良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。