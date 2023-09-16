基泰受災戶重建條件怎麼選？專家：「這方案」房價能多5千萬！

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台北市中山區「基泰大直」建案因施工不良，導致連續壁斷裂，造成附近民宅坍塌。基泰建設事後發給住戶一張合建同意，提出一坪換一坪條件。

韾傳不動產智庫執行長何世昌表示，對於基泰的作為與態度，大家生氣歸生氣，但冷靜下來回歸到最現實的問題，那就是重建後的房屋價值。

他分析4種不同的重建條件，若以「1坪換1坪實坪」，住戶眼前會有5千多萬的誘惑，可能很難淡定從容。

災戶重建利益差多大？何世昌分析4種不同情境。在老公寓價格的部份，用近期新成交的38.33坪、總價2,450萬這一戶作為基準，另新大樓每坪單價則概估為135萬元／坪。以下是在假設諸多個條件下換算出來的價格，提供參考。

1.如果重建條件為「換回含公設坪」、且為「1坪換0.7坪」，則重建後房屋坪數約26.83坪，含車位總價約3,922萬元；新房比舊屋總價增加約1,472萬元，增值幅度約60％。

2.倘若分回坪數調高到「1坪換1坪」，重建後房屋坪數是38.33坪，含車位總價上衝到約5,475萬元，資產價格比舊房子翻了1.23倍。

3.若分回條件是「1坪換0.7坪實坪」、且公設比35％的前提下，重建後房屋權狀總坪數約39.13坪，含車位總價為5,583萬元，不僅比「1坪換1坪含公設坪」價值還高，總價值更比舊房子淨增3千餘萬元，增值幅度擴大到1.28倍。

4.假如「1坪換1坪實坪」呢？結果十分驚人，重建後含公設總坪數約55.9坪，含車位總價高達7,847萬元；與原本老公寓2,450萬元相比，整整多出5000餘萬元，價值翻了2.2倍，亦比「1坪換1坪含公設坪」多出2400餘萬元。

他強調：「如果你是屋主，也許利益只有幾十萬、幾百萬都還忍得住，不讓口水流下來，但在好幾千萬元的誘惑前還能淡定從容嗎？」

他提醒受災戶，不論做了那個決定，都要思考基泰是否會「言而有信」，「因為從意向書文字來看，基泰『1坪換1坪』旁加上的（室內）為手寫，誰寫的並無簽名，誰來負責無從得知。」

受災戶最後究竟會選公辦都更，還是回到基泰懷抱？將是眾所矚目的議題。

（文／彭蕙珍）