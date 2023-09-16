葛洛斯v.s岡拉克 美國新舊債券天王頂尖交鋒！

近兩年聯準會的升息政策受到全球投資人關注，許多投資人也開始投資海外債券來平衡整體部位風險，而過去叱吒全球債券市場的債券天王葛洛斯(Bill Gross)近期和新任債券天王岡拉克(Jeffrey Gundlach)，對於債券投資引起了一番爭論，新舊債王的投資風格各有千秋，引起了廣泛關注，儘管他們之間的爭執備受矚目，投資者也許更應關心的是他們的投資策略。

舊債王葛洛斯，是債券市場的投資大師，也是太平洋投資管理公司(Pimco)的共同創辦人，但如今他的名聲已不如往昔，而新債王岡拉克，畢業於美國長春藤名校耶魯大學，於2009年成立了美國投資管理公司DoubleLine，這家公司涵蓋了私人和共同基金、獨立帳戶以及封閉式基金等多元化的管理項目，他常以網路直播的方式分享自己的投資理念和市場觀點，過去10年因為對債券投資有許多嶄新觀點，在2011年時被美國《巴倫周刊》(Barron's)稱為債券之王，近年已成為了金融界的新勢力。

在周一(9月11日)時，葛洛斯在加州杭亭頓海灘財富管理業Future Proof會議的Odd Lots播客節目中表示：「首先，要成為債券天王或女王，你得先有個王國。品浩的規模高達2兆美元，而DoubleLine才550億美元左右。那稱不上是王國，更像是拉脫維亞或愛沙尼亞。」

而岡拉克也不甘示弱，隔日在同一場合登台表示：「他誰？我不在乎。我想一個已經退出產業 10 年的人還試著驅除他們的恐懼，這很奇怪。」

葛洛斯和岡拉克的投資理念大相逕庭，岡拉克主張投資於商業抵押貸款支持證券、浮動利率貸款和長期債券，他偏愛長期債券，因為這種投資能夠減少利率下降所帶來的再投資風險。

但葛洛斯對於債券投資有不同觀點，葛洛斯聲稱他的投資組合中有40%投資於MLP(業主有限合夥)公司，MLP是美國特有的公司結構，其收入至少90%來自能源或房地產相關領域，因此，MLP通常是擁有石油或天然氣管道的能源公司，它們通常支付高額股息，例如，Alerian MLP ETF (AMLP-US)在過去的12年中實現了年化報酬7.9%的收益率。

葛洛斯特別提到他持有的Energy Transfer(ET-US)公司，這家公司的股息收益率近乎達到驚人的9%，這樣的高收益率對於投資者來說，極具吸引力，更吸引人的是，Energy Transfer的投資還伴隨著一個獨特的稅收優勢，通常當投資者賺取股息收入時，需要支付相應的稅款，但Energy Transfer作為一個MLP公司，提供了一個特殊的稅收結構，讓投資者能夠推遲納稅，代表投資者可以享受到更長時間的稅收優勢，直到他們出售了這些MLP投資為止。

回顧2014年，當時能源價格飆升，MLP成為市場熱門，投資者紛紛賺取豐厚利潤，但到了2015年，Alerian MLP ETF下跌了26%，而受歡迎的能源管道公司Linn Energy當年甚至宣布破產。

MLP行業花了相當長的時間才恢復元氣，但近年來，這個行業的回報率已經大幅改善，Alerian ETF在2021年實現了39%的回報，2022年也實現了26%的回報，今年迄今已實現了15%的回報，如果葛洛斯在過去的3年中如他所言，將他40%的投資組合都投入MLP，那麼他的投資表現無疑遠超過同期的S&P 500指數。

但面對債券天王的爭論，葛洛斯回顧他數十年的職涯，指出自己之所以能以債市專業能力而聞名，是因為他在品浩的時期剛好處於固定收益市場的牛市階段，葛洛斯認為未來也許不會再有像他這樣的債券天王出現，因為30年的牛市讓品浩債券基金表現優異，而這樣的總經環境未來可能很難再遇見。

在這場新舊債王的角力中，兩位投資巨頭的不同策略和觀點為投資者提供了一個寶貴機會，可以從他們的投資組合中獲得靈感，並根據自己的風險偏好和投資目標做出明智的選擇，無論是岡拉克的長期債券策略，還是葛洛斯的MLP投資啟發，投資者都應該謹慎考慮自己的投資風險，以實現財務目標。

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（文／朱偉銓）