預存日圓購買力 逢低布局正值良機 feat.滙豐銀行

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近三個月來日圓兌新台幣匯價再創新低，一度驚現0.21字頭，不僅樂了喜愛赴日旅遊的國人，財管專家更認為，民眾若想把如此強大的日圓購買力預留到未來，現在正值進場良機！而囤貨日圓現金部位後，也別傻傻只會定存等升值。財管專家提出兩大策略為積累日圓購買力做助攻：一、配置雙元雙利投資組合，藉由賣出一個日圓賣權來收取權利金；二、配置企業估值偏低的日本股票或日本企業基金。

十國集團（G10）貨幣當中，年初至今表現最差的貨幣就屬日圓，日圓兌美元匯率自今年低點迄今貶值約15％，日圓兌新台幣近三個月來則在0.22上下徘徊，國人赴日旅遊或購物購買力大增。本集節目來賓滙豐銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁李勝凱Victor，從日本返台之後，便決定大幅增加個人資產配置於日圓及日股的比例，想趁勢把自己未來10～20年的日本購買力，「現在就預留下來！」

Victor指出，美元兌日圓的走勢主要由利差決定，美國聯準會自2022年3月升息至今到現在聯邦基準利率約5.33％，是2001年來最高，且市場維持4.5％以上的極高利率，已超過6個月。日本卻仍在實施2016年以來的負利率政策，美日10年期國債利差持續擴大，導致日圓走貶。滙豐預計，日本的負利率政策將一直維持到2024年。

美日10年期公債利差 VS 日圓匯率。 資料來源：滙豐銀行提供。

日本央行（日銀）總裁植田和男9月第二周接受日媒讀賣新聞專訪，表示只要央行確信物價和薪資持續回升、擺脫通縮，貨幣政策就有「不同選擇」，當中包括解除負利率政策。此項說法，增加外界對日本央行明年1月解除負利率的期待，並預測實際執行時間可能落在明年2月。在此之前，日本政府積極採取各項措施令日圓維持弱勢；一旦宣布解除負利率政策，勢將快速刺激日圓轉強。

Victor指出，日圓兌美元匯率今年初曾在128，近期貶勢再起一度逼近148。除了美元近期又開始反彈，美日利差太大也是因素，尤其美國的經濟成長數據一直優於預期，特別是與其他經濟體相比，這支持了美國國債收益率和美元迄今為止的走勢；然而，美國經濟活動數據一旦轉為弱於預期，而其他經濟體的情況也不再那麼悲觀，美元勢將走弱。投資人現在換匯持有日圓，「再貶有限」，預期日本財務省將阻止日圓過度貶值。美元兌日圓短期內將在近期水準附近震盪；反而今年一再走強的美元，要再走升的空間有限，「兌換日圓，現在正是好時機」。

到手的日圓現金部份，Victor認為，放在定存意義並不大，進一步提供二個替代方案供民眾選擇布局。一是選擇雙元雙利投資組合，藉由賣出一個日圓賣權來收取權利金；二是配置日股或日股基金，藉而關注日本經濟再起的相關優勢產業。今年以來日股表現良好，東京證交所PRIME市場總體走勢的東證指數，9月初更創下33年來新高，刷新了泡沫經濟崩潰後的最高紀錄。基於日本經濟結構正從長期通縮轉為通膨，對於資本市場的拉升動能也才開始，因此相較於歐美股市，日本企業估值目前誠屬偏低，股神巴菲特多次公開表示看好日股，並實際加碼日本五大商社，都是基於價值型投資的理念。

最後，日本股市更是台灣新創事業的重要舞台，以前有防毒軟體的趨勢科技，近年有AI獨角獸的沛星APPIER，國發會主委龔明鑫率領41家新創業者，出席9月14日在東京揭幕的第二屆「日本．台灣新創高峰會（Japan-Taiwan Startup Summit)」，盼藉此協助新創公司拓展日本商機，讓雙邊新創生態系更加緊密，持續深化台日新創連結與合作，全都拜日本資本市場制度發展成熟，以及亞洲企業文化多所相似。

岸田政府已揭櫫新資本主義的4大支柱：人才×科技創新×新創企業×綠能數位，並訂出日本新創產業5年發展計畫。以2022年為日本「新創元年」，設立「新創大臣」，對於新創公司掛牌市值要求約新台幣4億元以上即可。預計5年內新創公司家數要由1萬家增至10萬家，估值10億美元獨角獸由10家增至100家，2027年新創投資金額要達到2022年的10倍。日本這個新創產業5年計畫，動輒以10倍速起跳進行規劃，勢將成為未來日本產業動能的深層推力。