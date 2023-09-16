原料漲、產量限 中鋼樂觀看Q4鋼市

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今年來鋼市表現一直在低檔徘徊，不過進入下半年之後，開始出現利多訊號，例如煤鐵價格維持高檔，支撐鋼價向上，且大陸針對房地產釋出救市政策，需求可望提高，龍頭大廠中鋼也認為鋼市已經到谷底，且築底態勢明確，開始提價因應接下來第四季的旺季，中鋼董事長翁朝棟更樂觀認為，第四季鋼市復甦機會大。

今年的鋼市延續去年下半年低迷的狀態，上半年市況仍維持低檔，不過7月終於出現回檔訊號，最重要的因素還是來自大陸，上市鋼廠高層指出，今年中起大陸官方數度發出「限產」命令，陸廠減量已經是明確的路線，如此一來不僅大陸鋼價可望回升，也減少低價鋼品出口到國外的疑慮，對於國內業者來說，確實可以期待第四季鋼市緩步回升，迎回傳統旺季。

中鋼董事長翁朝棟直言，鋼市最壞時機已過，原物料如煤、鐵等成本仍在高檔，例如鐵礦砂每噸已漲到122.6美元，焦煤也漲至每噸280.5美元，高漲的原料成本讓鋼價跌無可跌形成底部支撐，接下來市場會持續好轉，將會呈現平穩向上的態勢。

翁朝棟指出，先前大陸發改委公布總額高達人民幣3.2兆元（約合新台幣13.7兆元）的投資項目供民間參與，近期則有多項措施激勵房市活絡，由於建築是鋼鐵業最大的買方，這將會是鋼鐵產業一大利多。

此外，大陸鋼廠也推出平控政策開始限產，今年粗鋼產量必須在去年及前年的水準以內，也就是不能超過10.35億噸，翁朝棟認為這些都是對鋼鐵產業有利的訊號，也就是大家在等的「春燕」，市況開始反轉也就能以「金九銀十」進入第四季的產業旺季。