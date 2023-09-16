螺絲、扣件等下游廠商沒訂單 市況好轉得看這時

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相較於上游鋼廠對於第四季市況持樂觀態度，下游的廠商態度顯得保守，包括扣件大廠等業者都認為，雖然鋼鐵上游產業因原物料價格仍高而有支撐，近期甚至開始提價，但下游廠商最重視的還是實際的訂單，訂單未湧現之前不敢斷定第四季市場一定會好。

今年來鋼鐵市況不佳，下游廠商經營起來也辛苦，尤其鋼鐵製品以出口為主，例如螺絲產業就有超過9成都是出口，在國際經濟情勢不佳的大環境下，嚴重衝擊下游廠商的獲利，與去年相比堪稱「天差地別」。

從數據上看，2022年國內螺絲外銷量為166.53萬噸、年減0.7％，但外銷金額達到63.55億美元，創下史上新高紀錄，業界人士認為這要歸功於螺絲業逐漸轉型成功，生產高值化產品，例如汽車螺絲，且持續朝精密加工和智慧製造產品方向發展，但今年這些數字可能都要打8折、甚至更多，主要原因就是國際市場需求不振，訂單出不來。

螺絲大廠高階主管指出，目前下游廠商的出貨多數仍是舊訂單，新接訂單數量不多，除了少數高階扣件訂單略有增加、甚至出現急單，其餘低階扣件如建築用訂單都在低水位徘徊，國外廠商還在消化庫存，增單意願不高，下游廠商也只能保守看待第四季鋼市，這位高階主管說：「在訂單沒有出來之前，實在不敢說樂觀。」

不過8月起部分螺絲業者業績已有增加趨勢，訂單雖然增加不多但不至於掛蛋，業者認為聖誕節前夕或許可迎來一波補貨潮，但整體市況要好轉，可能得要等到明年過年後。