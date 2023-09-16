晶片股慘跌 台積電ADR重挫2.4％ 道指收黑288點

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美國密西根大學消費者信心指數初值降至2021年初以來最低，恰逢三大車企工人罷工重擊市場情緒，科技股帶頭領跌，道指暴跌近290點，那指跌逾200點，美股全數收黑。

道瓊工業指數下跌288.87點，或 0.83%，收 34,618.24 點；標準普爾指數下跌 54.78 點，或 1.22%，收 4,450.32 點；那斯達克指數下跌 217.72 點，或 1.56%，收 13,708.33 點；費城半導體指數下跌 107.84 點，或 3.01%，收 3,476.39 點。

道指昨日漲幅回吐，全周勉強上漲0.12%，而標普本周續跌0.16%、那指也累跌0.36%，皆為連續第二周累跌。

數據方面，美國9月密西根大學消費者信心指數初值降至67.7，一年期通膨預期降至3.1%，創2021年1月來新低，五年期通膨預期降至2.7%，創2020年底來最低；另外，勞工統計局周四公布，8月PPI月升0.7％，高於預期的升幅0.4％，7月PPI月升幅則從初發布的0.3％上修到0.4％。與去年同期相比增幅1.6％。13日出爐的8月CPI年升3.7％，高於市場預期的3.6％，相較7月升幅3.2％也明顯加溫。

在本周的CPI與PPI數據公布後，市場普遍預計下周聯準會會繼續維持利率，對11月升息的預期也從一周前的約44%跌至33%以下。

不過，前財長桑默斯（Lawrence Summers）13日上電視受訪時警告，勿對美國經濟軟著陸過於樂觀，他認為實現的機率只有3成，重申Fed可能需要進一步升息。

政經方面，全美汽車工人聯合會（UAW）周五（15日）啟動底特律汽車三巨頭通用（GM）、福特（Ford）以及斯泰蘭蒂斯（Stellantis）的同步聯合罷工，展開數十年來最有野心的美國工業勞工運動。經濟諮詢機構Anderson Economic Group報告顯示，如果罷工超過10天，車廠、供應商與勞工的經濟損失可能達十億美元，美銀也對UAW提出警告，稱他們罷工一周將導致美國GDP減少0.1～0.2個百分點；罷工一季，美國GDP將銳減1.6～2.1個百分點。

另有消息人士稱，若汽車工人發動罷工，拜登政府會對受影響的小型汽車配件供應商提供援助。

個股方面，台積電已通知包含荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）在內主要供應商，將延後交付高階晶片製造設備。受此消息影響，美歐晶片設備商股價15日一片慘綠。台積電ADR重挫2.4%至四個月最低，晶片設備商ASML和應用材料跌4%。

《美股》收盤速報

美股周五(15日)「三巫日」市場擔憂情緒再起，恐慌指數VIX一度飆升近9%，四大指數收盤全數盡墨，費半指數重挫3%。

道瓊本周小漲0.12%，標普500指數本周下跌0.16%，那斯達克指數周跌0.39%，均為連續第二周下跌。

美國汽車工人罷工打擊市場情緒，投資人消化經濟數據，聯準會的政策路徑並未進一步明朗，恐慌指數VIX飆約9%，創自8月16以來的最大單日升幅。

全美汽車工會15萬人醞釀罷工，以及聯邦政府關門危機再起，多重利空打壓市場情緒。

美公布9月密大消費者信心指數初值跌至67.7，連續第2個月下跌，低於市場預期的69.1，亦低於8月終值的69.5。

台積電ADR下跌2.43% 至每股89.25美元。外媒報導，台積電(2330)已通知主要供應商延後高端晶片製造設備出貨，原因是對客戶需求感到不安，引發半導體股拋售潮。

蘋果股價收低0.42%至每股175.01美元。美國官網資料顯示，蘋果新一代旗艦機iPhone 15 Pro Max的初步交貨時間已延後至10月，分析師稱主因是市場對這款最貴機型的需求強勁。

市場注意力將轉向下周的聯準會利率決議，目前普遍預期聯準會本次不會調整利率。

★四大指數

美股道瓊下跌288.87點或0.83%，收34,618.24點。

NASDAQ下跌217.72點或1.56%，收13,708.34點。

S&P500下跌54.78點或1.22%，收4,450.32點。

費城半導體下跌107.84點或3.01%，收3,476.39點。

★11大類股

公用事業類股(SPLRCU)跌0.49% 房地產類股(SPLRCREC)跌0.51%

工業類股(SPLRCI)跌0.53% 金融類股(SPSY)跌0.55%

醫療類股(SPXHC)跌0.74% 必需消費類股(SPLRCS)跌0.82%

原物料類股(SPLRCM)跌1.09% 通訊服務類股(SPLRCL)跌1.11%

能源類股(SPNY)跌1.31% 非必需消費類股(SPLRCD)跌1.88%

科技類股(SPLRCT)跌1.95%

★重磅科技股

1.五大市值股

微軟(MSFT)下跌2.50%，收330.22美元。

蘋果(AAPL)下跌0.42%，收175.01美元。

亞馬遜(AMZN)下跌2.99%，收140.39美元。

Alphabet(GOOGL)下跌0.51%，收137.40美元。

特斯拉(TSLA)下跌0.60%，收274.39美元。

2.五大尖牙股

Meta(Meta)下跌3.66%，收300.31美元。

蘋果(AAPL)下跌0.42%，收175.01美元。

亞馬遜(AMZN)下跌2.99%，收140.39美元。

Alphabet(GOOGL)下跌0.51%，收137.40美元。

網飛(NFLX)下跌0.89%，收396.94美元。

3.其它焦點股

甲骨文(ORCL)上漲0.22%，收113.91美元。

蘋果(AAPL)下跌0.42%，收175.01美元。

Alphabet(GOOGL)下跌0.51%，收137.40美元。

思科(CSCO)下跌0.59%，收56.04美元。

特斯拉(TSLA)下跌0.60%，收274.39美元。

高通(QCOM)下跌0.79%，收113.14美元。

IBM(IBM)下跌0.92%，收145.99美元。

英特爾(INTC)下跌2.04%，收37.88美元。

德州儀器(TXN)下跌2.07%，收162.62美元。

微軟(MSFT)下跌2.50%，收330.22美元。

恩智浦(NXPI)下跌2.62%，收197.38美元。

美光(MU)下跌2.66%，收69.88美元。

亞馬遜(AMZN)下跌2.99%，收140.39美元。

Meta(Meta)下跌3.66%，收300.31美元。

輝達(NVDA)下跌3.69%，收439.00美元。

應用材料(AMAT)下跌4.37%，收138.25美元。

超微(AMD)下跌4.82%，收101.49美元。

★台股 ADR

台積電下跌2.22美元或2.43%，收89.25美元，換算台股價格為569.91元。

聯電下跌0.09美元或1.22%，收7.29美元，換算台股價格為46.55元。

日月光下跌0.18美元或2.28%，收7.70美元，換算台股價格為122.92元。

中華電信下跌0.03美元或0.08%，收36.42美元，換算台股價格為116.28元。

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