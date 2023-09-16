配客嘉讓科技廢塑料變身環保循環箱

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為落實供應鏈責任，配客嘉串聯科技業者、供應商、社福單位成立「循環箱大聯盟」，目標以循環箱解決供應鏈運輸中紙箱浪費的問題。

配客嘉15日公布綠色供應鏈創新模式減碳成果，夥同知名科技大廠前往晨揚庇護工廠，感謝身心障礙盟友協助清潔循環箱，共同為環保盡一份心力。

台灣電子零組件產業居全球領先地位，但這也帶來了環境問題。根據統計，一間科技廠一年約可產出近 5,000 噸的供應鏈包裝垃圾，為降低廢棄物對環境造成的損害，循環包裝領導品牌PackAge+配客嘉與全球知名科技大廠攜手推動「循環箱大聯盟」計畫，將科技園區產生的廢棄塑膠回收再製成可重複使用的「環保循環箱」，取代原本運送耗材使用的傳統紙箱，達到廢棄物活化，同時減少浪費。預估一年可減少約 78.3% 的紙箱垃圾，重複使用循環箱更能減少約 50.6% 的碳排放，對環境永續發展具重要影響。使用過的循環箱將委託庇護工廠的身心障礙人士消毒清潔，為弱勢創造多元工作機會，守護環境，同時發揮公益價值。

配客嘉執行長葉德偉表示，「環保循環箱」首先導入一間電子工業用手套供應商，將耗材以循環箱配送至科技園區，再將空箱回收再使用。自 6 月試行至今已逐漸步上軌道，預計一年可減省 30,000 個紙箱垃圾，相當於減少約 11,400 公斤的碳排放。未來將擴大環保循環箱的應用範圍，如無塵室專用條帽、口罩等耗材運送，預計可再進一步減少 18,000 個紙箱浪費，為環境保護作出更大的貢獻。

「循環箱大聯盟」計畫除了實踐環境永續，同時結合公益理念，使用過的環保循環箱會定期送往庇護工廠，交由身心障礙人士進行清潔。晨揚庇護工廠廠長邱繼賢表示，通過循環包裝簡單的清潔工作，可為身心障礙人士提供工作機會，促進弱勢群體的就業和社會融入。初期預計每月清潔至少 3,000 個循環包裝，可幫助到 10 位弱勢朋友擁有穩定的工作，期待未來循環箱使用規模擴大，加深公益合作。

「循環箱大聯盟」是企業實踐對環境保護和社會責任的承諾的重要一步。配客嘉執行長葉德偉表示，很榮幸這次與台灣科技大廠攜手合作，透過產品服務化加速實踐循環經濟，延續包裝生命週期。也期待透過產業龍頭的引領，帶動更多科技業者加入此創新低碳供應鏈模式，開創社會永續發展的機會。