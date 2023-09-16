挽袖傳愛紓血荒 遠雄人壽連8年發起捐血行動

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遠雄人壽長期關注國人健康，連續8年攜手台灣血液基金會，發起全國性捐血活動，今年串聯台東、嘉義、高雄、台北、台中、新北、桃園7縣市辦理11場環台捐血傳愛行動，成功號召1,370人挽袖、募集近1,700袋熱血，為血庫挹注40萬CC熱血！

維持醫療用血的供應無缺，一直是醫療體系最艱難的挑戰之一，因此遠雄人壽每年持續動員全台各營運據點，固定選擇在血庫存量短缺的夏季，舉辦「熱血一夏 就是愛分享」捐血活動，推動以來累計全國各地舉辦百場，號召近7,000人挽袖、募集超過9,400袋血液，遠雄人壽盼盡一己之力成為醫療體系運作的堅強後盾，用一袋袋熱血傳遞愛與良善，讓台灣社會更美好。

遠雄人壽積極落實社會公益參與，投注企業資源，今年各地超過300名企業志工熱情加入愛心捐血活動服務行列，頭頂烈日、不畏風雨，其中不乏志工子女趁暑假之際一起做公益，從小培養孩子付出與同理，關心互助的大愛在人與人之間傳遞，不分年齡。今年跨縣市舉辦11場捐血活動，吸引在地社區民眾踴躍參與，最特別的是，場場志工主動聯合異業加碼捐血贈品，全心全意募集熱血，展現公益相挺的企業文化，總經理趙學欣也親自參與並表示，捐血是助人助己的行動，期以企業力量發揮「社會參與」精神，讓熱血源源不斷，一起努力，拯救生命。

遠雄人壽不僅推廣捐血所帶來血液循環的健康功效，同時積極推動綠色循環，現正舉辦【好『箱青』一家親】公益物資募集活動，即日起至112年10月20日，民眾家中如有閒置好物，可透過遠雄人壽捐贈給需要的社福團體，歡迎保戶加入結合公益和環保的行動，啟動正向循環，一步步 美好了全部。