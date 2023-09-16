華南金控志工陪長者「三動幸福」

華南金控自101年起與弘道老人福利基金會攜手合辦「華南真好，永遠不老」公益活動，迄今已邁入第12年。今(9/15)日，華南與弘道在新北市三峽區舉辦112年度「華南真好，永遠不老」公益系列活動，邀請6位弱勢長輩共同參與，華南及弘道志工與長者們開心互動，藉由體驗趣味遊戲，達到動動腦、活動身體及人際互動的「三動幸福」。志工們並陪伴長輩一起用餐及互動，與長輩話家常，除了傳遞幸福與溫暖，更希望能拋磚引玉，讓大眾持續關注獨居弱勢長者議題，一起為社會注入更多愛與關懷。

今年81歲的陳阿公身材纖瘦，年輕時擔任過體育老師，為了家計也做過綁鋼筋工人及鋤草、種稻等農務相關工作。弘道三峽志工站關懷服務至今約1年時間，剛接觸陳阿公時，阿公的身體非常虛弱，整天躺在床上，足不出戶，心情十分低落。陳阿公說，幾年前因為一場意外，導致頭部腦震盪，之後每天都過得渾渾噩噩，加上耳朵嚴重重聽會嗡嗡作響、身體痠痛感無從緩解。弘道志工每周定期關心陳阿公狀況，鼓勵陳阿公起來走走、到陽台曬曬太陽，除了提供與華南金控合作的送早餐與物資服務外，更給予精神上的支持與鼓勵。一年多下來，陳阿公已有明顯的進步，現在心情好很多、會與志工多說話，也願意出門運動走走！在弘道每周關心及送營養餐食的協助下，一點一滴的帶給陳阿公力量。現在，陳阿公想要再去田裡鋤草、種稻，每天也把家裡整理得乾乾淨淨，清晨便早起到社區散步，也因為出門活動後胃口改善了許多，心情也覺得年輕起來！

華南金控6位同仁參加一日志工活動，陪伴長輩進行「步步接力」趣味遊戲，逐步引導長輩完成遊戲體驗，達到活動身體的目的，並藉由時下流行的桌遊，讓志工與長輩動一動腦，共同完成闖關遊戲。中午時，華南及弘道志工與長輩一起用餐，華南志工透過與長輩聊天，瞭解到長輩的生活經驗，也提醒長輩時下詐騙案件多，要注意各式詐騙手段。華南志工表示，參與今天活動最大的收穫，就是能從中獲得長輩歲月積累下的寶貴知識與經驗，並希望能將年輕活力傳遞給長輩，鼓勵及支持長輩常常走出戶外。

華南金融集團秉持著回饋社會的精神，鼓勵員工在工作之餘，一起投入社會服務，希望藉由微薄的力量，達到拋磚引玉的效果，讓社會上有更多的人來響應助老、扶老的工作，一起關懷照顧身邊的長者、點亮暮年之光，打造健康有愛的高齡社會。