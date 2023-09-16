15檔銀彈滿手 領攻萬七

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15檔現金滿手

台股下周邁入季底作帳高峰，但遇美國聯準會（Fed）舉行利率決策會議，且萬七關卡壓力大，預計盤勢震盪加劇。法人認為，台積電、聯發科、長榮等15檔個股，滿手現金且底氣厚實，是台股上攻萬七、下守季線的先鋒。

統計至第二季底，上市櫃公司在手現金高達10.52兆元，最會賺的產業為半導體、壽險金控、貨櫃航運，藉由投資全世界、擴展版圖，以台積電為代表的這些企業，銀彈豐厚、蓄勢待發，後續的布局動向頗受市場關注。

第一金投顧董事長陳奕光認為，本周台股重要大事與國際投資及併購有關，包括台積電、聯發科取得ARM（安謀）0.2％及0.05％股權，投入資金分別達約1億美元及2,500萬美元，以及IC通路商文曄砸38億美元、約1,216億元，收購加拿大同路商Future Electronics的100％股權，上述買遍全世界的跨國投資及併購，靠著是台股上市櫃公司在疫情期間賺到滿手現金的厚實底氣。

陳奕光表示，全球多數國家在疫情期間財務處於淨流出，但台股上市櫃公司2021～2022這兩年，合計賺超過8兆元、達8.3兆元，讓台灣安然度過疫情衝擊，挾著我國企業獲利表現優於全世界，這二年廣積糧，儲存銀彈，預料將有更多併購案及跨國投資，不斷壯大台股。

資料顯示，第二季底台股上市櫃公司在手現金高達10.52兆元，現金王為護國神山台積電達1.27兆元，接續為國泰金4,011億元，長榮3,743億元、富邦金1,996億元、聯發科1,780億元、聯電1,630億元、廣達1,624億元、萬海1,364億元、陽明1,155億元、大立光1,066億元、統一1,008億元等超過千億元，集中在半導體、壽險金控、貨櫃航運等三大產業。

台新投顧副總黃文清也說，上市櫃公司現金滿手除了拿來配息或現金減資外，為創造更好的成長性，就是進行本業的版圖擴張及策略聯盟，透過再投資達到運用資金的最佳效率。

例如大賺疫情財的長榮，去年辦理現金減資6成，今年更順應節能環保趨勢及汰舊換新，日前宣布了大筆手投資案，將投入50.4億美元，訂造24艘1.6萬TEU（20呎貨櫃）的甲醇雙燃料貨櫃輪。長榮15日股價大漲9元，周漲10.75％，收在118.5元，對照每股淨值197.79元，股價淨值比（PB）還不到0.6倍。（相關新聞見A3、B2）