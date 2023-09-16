富時神助攻 台股爆量甩尾

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台股最新動態與展望

受惠國際資金回流，激勵台股15日延續上攻氣勢，尤其富時台灣指數系列季度調整盤後生效，尾盤爆出976億元大量並向上甩尾74點，拉升加權指數終場強漲113點收最高16,920點站回季線，成交量放大至4,052億元。法人分析，大盤後市以「區間震盪、盤堅向上」可能性較高，季線下彎反壓逐步消化後，有機會再度往萬七靠攏。

法人動態上，外資買超84.39億元，鎖定聯發科、台積電各買超61億元與58億元，是尾盤推升指數漲逾百點的功臣；投信則以一年半以來單日最大買超62.81億元，敲進智邦37億元、緯創36億元與光寶科33億元，繼續寫連32買、共981億元的紀錄，但同時也大幅調節台積電4,966張，共27億元的賣超金額寫下有統計來最高；自營商則是轉賣超26.86億元，三大法人合計買超120.18億元；八大公股行庫則是賣超8.78億元，連四天換銀彈。

至於15日尾盤爆量976億元，為史上第六大尾盤量，使集中市場成交量放大至4,052億元，8月25日來最高。周線來看，加權指數翻紅上漲344點或2.08％；櫃買指數則上漲4.67點或2.18％，周線連三紅。

就後市來看，統一投顧董事長黎方國認為，季線下彎對多方造成壓力，研判在中秋節前橫盤震盪整理機率較高，後續關注21日聯準會FOMC會議，預料雖不會升息，但資金仍會趨向觀望應對。另iPhone15蘋果新機22日正式開賣，實際銷售情況將是兩大市場焦點。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，美股修正接近尾聲，加上台積電14日一秒填息、15日強拉尾盤，成功突破下降壓力線，對多方信心有不小激勵作用，指數先看萬七，加上預期聯準會停止升息，以及政府基金銀彈上膛，選舉行情點火，年底前指數有再創今年新高可能。