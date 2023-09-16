陸經濟數據報喜 8月工業、消費優預期

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經過一系列擴大內需、提振信心、防範風險等政策措施的作用下，大陸統計局15日公布8月主要經濟指標出現反彈，工業增加值與消費兩數據皆優於市場預期，惟固定資產投資增速仍繼續放緩，低於市場預期。

數據優於預期加上人行宣布15日降準「放水」激勵，上證指數與深成指開盤走揚，但午後一路下跌。滬指最終收跌0.28％，深成指跌0.52％。創業板指數一度跌破2,000點，創2020年4月以來新低，最後收2,002.73點，跌0.46％。

統計局15日公布數據顯示，8月社會消費品零售總額年增4.6％，增幅比7月擴大2.1個百分點，優於市場預期的3％。規模以上工業增加值年增4.5％，比上月加快0.8個百分點，優於市場預期的3.9％。

今年大陸前8月全國固定資產投資年增3.2％，增幅較前7月下滑0.2個百分點，低於市場預期的3.3％。同期房地產投資年減8.8％、住宅銷售額年減1.5％。失業率方面，8月底失業率為5.2％，較上月下降0.1個百分點。

統計局發言人付凌暉表示，國際環境複雜嚴峻，世界經濟復甦乏力，單邊主義、保護主義抬頭，國際經貿發展面臨不少挑戰，大陸經濟恢復面臨著市場需求不足、企業生產經營困難等問題。但隨著宏觀政策措施逐步顯效，經濟有望持續恢復向好。

澎湃新聞引述分析指出，整體來分析8月數據，經濟正回穩但復甦力度仍然偏弱，因此穩增長政策或將繼續加碼。

財信國際經濟研究院副院長伍超明表示，隨著工業企業庫存持續去化，加上宏觀政策持續加力顯效，一定程度上有利於增強工業企業的生產積極性。不過，基建等終端投資需求後續可能回落，外需方面也面臨較大不確定性，工業增加值後續修復力度不宜高估。

消費方面，東方金誠首席宏觀分析師王青指出，雖然8月消費增速超出預期，顯示消費企穩回升，但當前消費增速仍然偏低，「僅相當於疫情前8％～9％的常態增長水平的一半，且8月消費相較2019年同期的四年平均增速僅為2.8％（上月為2.7％）」。這表明，居民收入和消費信心都有待進一步改善。（相關新聞見A6）