解決台美雙重課稅 獲重大進展

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美台快速雙重稅收減免法案重點

美國參議院財政委員會14日全體一致通過台美避免雙重課稅法案，這是台美間建立的首個稅務協議，此舉可讓台積電等在美營運的台廠受惠，符合條件的台廠獲利扣繳率，可調降三分之二。

法案提案人、參院財政委員會主席、民主黨籍議員魏登（Ron Wyden）表示，該法案強化了美台夥伴關係。他強調，此案受到廣泛的支持，免除美台雙重課稅立法應在幾個月內就能實現。

參議院財政委員會開會討論「美台快速雙重稅收減免法案」（the US-Taiwan Expedited Double Taxation Relief Act），並以27比0全票通過。該法案將在現有的美國國內稅收法（Internal Revenue Code）中增加新章節，內容分為四大類別，包括減少預扣稅、常設機構規範、就業收入處理，以及包括雙重國籍居民在內的台灣合格居民認定。

法案內容顯示，符合條件的台灣人民自美國取得的利息、授權金和所得，課徵預扣所得稅（withholding tax）由原本的30％降至10％，在美國取得的股利課稅比例也降至15％，若有美國企業10％以上股權的特定持有人，稅率則降至10％。

魏登表示，該法案可進一步鞏固實現晶片法案的目標，這項提案的推動來自參議院跨黨派的力量，目的在全力支持強化與台灣的經濟夥伴關係。他還說，該法案將可簡化跨境投資，讓同時在美、台經商的人與企業謀生更容易，並減輕稅務負擔。

參與該案擬定的共和黨籍議員克雷波（Mike Crapo）提及，由於台灣的特殊地位，所以不會透過傳統稅收協定處理雙重課稅問題，而是透過直接修改稅法，並等待台灣的互惠法案。

美國法律明定，與外國政府的經貿談判與稅收互惠，必須經國會授權後，行政部門才得與外國政府洽談。雙方若簽署條約，最終還需國會同意。但透過租稅協定授權方式洽簽避免雙重課稅，曠日廢時，對已赴美建廠的台積電等台廠和其員工而言，緩不濟急。而參院財委會通過的「美台快速雙重稅收減免法案」則是採取修法途徑，讓雙重課稅問題得以快速解決。