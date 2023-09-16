台積推遲交貨？法人估干擾有限

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台積電傳出通知其主要供應商，推遲交付高端晶片製造設備，是否代表對半導體產業展望更加趨於保守，引起市場關注。統一投顧董事長黎方國及群益投顧研究部副總裁曾炎裕皆認為，綜觀公司法說內容及近期股價走勢，對基本面、籌碼面依然抱持相對正向態度，此消息對台積影響有限。

外電報導，台積電已通知ASML等主要供應商，推遲對於先進晶片製造設備交付，反應對需求前景更加謹慎看待，公司則對此市場傳聞不發表評論。

黎方國指出，台積電先前法說已經給出較明確的展望預估，從過去經驗來看，第三季季度成長力道最強，增幅約10％～15％，第四季則約季增3％～5％，但今年下修財測，第三季估季增10％，雖然比過去往年弱，以全年展望推算，第四季季增將往上提升至10％，估算會是台積電往年最好的第四季，尤其時序已逕入第三季底，預料後續營運動能不會太悲觀，延遲供應商交貨消息影響有限。

曾炎裕也表示，只有台積法說代表公司立場，其他市場傳聞都一概不予評論，且公司股本大，對於單一消息影響不見得能夠足以撼動股價。

再從籌碼面分析，外資先前大賣台積電，主因反應半導體產業展望保守，以及新台幣匯率貶值兩大因素所致，但釋出籌碼有不少是被政府基金等內資吸走，股價並未跌破前波低點，14日除息上演一秒填息，15日外資也大舉回補10,573張，表現相對正向，研判市場對延遲供應商交貨消息僅以短期雜音看待。

另有熟稔半導體產業的法人也點出，台積電扮演半導體軍火商角色，資本支出變化的確是一大觀察重點，但通知供應商延遲交貨不排除是舊聞，或是偏向較早先的市況在進行談論，股價可能已有適度反應。