神山拚環境永續 加快RE100時程

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台積電15日宣布加速RE100永續進程，將原本2050年「全球營運100％使用再生能源」目標提前至2040年，原2030年全公司生產營運據點，使用再生能源比例為40％，也加快進度提升至60％，實踐環境永續的目標。

台廠供應鏈對此則多有準備，包括世紀鋼、森崴能源、台達電等公司，有機會享受到台積電加速計畫推進的紅利。

台積電是全球第一家加入全球再生能源倡議組織（RE100）的半導體企業，意謂再生能源為台積電邁向淨零排放的重要策略，透過持續簽署長期的再生能源採購合約，帶動多元的再生能源產業發展，為產業帶來更有利投資環境，創造更大再生能源市場。

法人表示，整體目標提前的最具體影響，將是台積電會加快「綠電」的採購腳步，估計台廠供應鏈將配合搶進相關商機，包括創能、節能、儲能等市場均有所著墨，風電領域如世紀鋼、永冠-KY、台船等，太陽能也有EPC廠商及案場的投入，包括森崴能源、中興電、雲豹能源-創。儲能方面則有台達電等領導廠參與。

台積電之外，元太、聯詠、致伸等業者，同樣為響應RE100綠能倡議的指標企業，而8月成立碳權交易所，則是促進中小企業供應鏈與ESG碳權應用，落實2050淨零轉型政策的重要指標。