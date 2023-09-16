鄭文燦：租稅效益最快一年後顯現

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對於美國參議院財政委員會全票通過「美台快速雙重稅收減免法案」，行政院副院長鄭文燦15日表示，具體租稅效益最快在通過後一年就可看出，對於包含台積電等台資企業在美國投資，都有幫助；財政部也強調，如相關法案生效，且雙方交換文書、互相承認，實質內容即具有等同租稅協定的效果。

外界關心該法案通過後的上路時間及其效益，鄭文燦受訪時說，時間上尊重美方決定，這是一件對台美之間雙向雙贏的好事，具體的租稅效益，等通過以後的一、兩年之，就能看出來。

鄭文燦進一步說，美國的營利事業所得稅率為21％，若要把獲利匯回台灣，還要加徵30％，如果能減少30％中的一部分，會有一定的租稅效果，對台灣企業在美國投資會有所幫助，同樣地，對美國企業來台灣投資也是有幫助的；針對個人部分，如果台美同時有收入，也會有所幫助。

財政部則指出，對相關法案進展樂觀其成，希望可對台灣赴美投資的企業和民眾，在避免雙重課稅上有實質效果。

財政部國財司表示，從美國財長葉倫承諾解決台美雙重課稅問題以來，雙方已有數次技術性對話，且一直在進行，美國是在走國內法程序，台灣這邊的法制也已準備好了。該法案未來還要經參院院會及眾院院會通過，報請美國總統拜登簽署，才能生效。考慮台灣地位特殊及為爭取時效，該法案採取修改美國國內稅法的方式進行。

官員還說，如相關法案生效，且雙方交換文書、互相承認，實質內容上即具有等同租稅協定的效果，依稅捐稽徵法第5條和條約締結法都有明確授權，財政部把相關內容報送行政院通過即可。此外，所得稅法124條規定，台灣與其他國家簽訂所得稅協定中，另有特別規定者，依其規定。過往中美互免海空運所得稅協定也採取類似做法有前例可循。

美國與我持續磋商的同時，也展開授權條文、減稅條文修法，除了參院財政委員會通過的「美台快速雙重稅收減免法案」，美國參議院外交委員會已提出「台灣租稅協定法案」，授權美國總統與台灣洽簽租稅協定，主要是為了在法制面完備授權。