會計師：NB、馬達業先受惠

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針對美台快速雙重稅收減免法案的落實，四大會計師事務所皆認為，該案名目上不是租稅協定，但實質內容和精神都已符合租稅協定，重點是時效會比較快，且實務上可以協助赴美投資的台商，減輕被雙重課稅的壓力。

會計師評估，依美國國內法的立法程序，該法案可望在明年通過，最直接的受惠者是在美國已有累積盈餘待匯回台的廠商，例如筆電和大型馬達製造業者；至於台積電因為還在建廠階段，「目前還不急」。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部國際租稅主持會計師廖哲莉指出，現行台商的美國獲利要先繳納美國企業所得稅21％，稅後盈餘匯回台灣還需要再負擔30％的美國股利扣繳，實質負擔稅率逾40％。她表示，無論之後扣繳率降至10％或15％，都有助提高台商盈餘匯回意願，且利於台商活用資金。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人表示，相關法案有三大好處，一是美國的扣繳稅率可望降低至15％以下，對台灣企業來說，可以降低至美國投資的成本，避免接近一半的獲利被稅金「吃掉」。

第二是目前美國國內法對外國企業在申報及納稅的門檻，標準仍十分模糊，若採用「常設機構」的標準，企業規劃美國投資時可有更明確的依據，大幅降低企業國際稅務風險。

蘇宥人表示，第三個好處則是其他有利於個人和公司避免雙重課稅的條文，例如明確定義各方對員工短期外派薪資，或其他所得類型的課稅權，並讓雙方稅務機關能透過相互協議程序，以協商方式解決兩邊稅法的衝突。

KPMG安侯建業稅務投資部執行副總廖月波表示，相關法案引入租稅協定的常設機構標準，台商未來僅須就在美國常設機構的有效關聯收入繳納美國所得稅，在美相關活動是否需課稅可有更明確的判定原則，有利台商投資。

安永會計師事務所表示，除了廠商，相關草案也納入符合條件受僱所得可免稅，由於台商赴美建廠時常需以出差或是派駐員工監督當地建廠，台灣稅務居住者在美提供服務符合條件所得若免稅，可解決外派人員被雙重課稅問題。