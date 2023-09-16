AI需求大 林百里：訂單不愁

林百里談AI

廣達董事長林百里15日出席2023台灣人工智慧年會進行專題演講，外界關注廣達在這一波AI伺服器掌握多少商機，他直言：「訂單我不愁」，尤其AI的需求很高，帶來很多的新投資也不太受景氣影響，廣達會盡全力衝刺。

不過面對關鍵零組件的供應短缺，林百里表示，得要看供應鏈狀況，廣達是做硬體的，「煮飯沒有米不行。」

林百里指出，AI需求為廣達在下半年帶來很大的成長動能，雖短期內供應鏈還趕不上，但整個產業鏈就在台灣，這是台廠的優勢。他認為，現在正逢新AI時代的黎明，接下來的五到十年，都可預見會有很大的成長動能。

看好強大的AI為其帶來很多機會和新的發展，林百里預期未來的十年、甚至是30年，AI都是很必要的技術，「這是一個AI的革命」、而不僅是AI轉型，他也要抱持著「國父推行革命」的心態投入。

林百里並指出，「AI力即國力」的形容一點都不誇張，在近20多年的AI發展歷程中，這一波AI帶來倍數增長的算力需求，引爆AI算力革命，加速超越摩爾定律，也因此帶動GPU超級算力崛起，而從最前端的晶片、到後面終端設備，整個供應鏈台廠都能做出來，這是台灣資通訊產業很有競爭力的地方，「這很重要」。

研調機構多預測AI革命下，將進入一個新生產力時代，未來會有18％的世界被自動化。不同過去勞力被取代，現在被AI取代的是腦力，林百里指出，未來會有25～50％的工作可能被取代，到2030年，不管走法務、白領階級還是R&D等科技研發的職業，也都會被影響。未來只會有懂得利用AI，和不會用AI的兩種人。

林百里也直言，大家都關心未來的企業會怎麼被AI影響，他以廣達為例，加速AI轉型是企業翻轉的方向，AI能革新企業內部整體智識管理系統，而數據和流程是企業永續的能力，運用AI來加速企業的經營能力，並利用AI優化企業數據的可控度。

面對AI與人類價值觀之間可能出現牴觸，林百里演講開場即以「電腦工廠的工頭」自稱，在投入做了很多的AI運算裝置後，他也一度緊張，「不知做的是好事，還是壞事」。但他也指出，AI和科技永遠都是雙面刃，其強大的助力會帶來很多的機會並解決很多問題，但同時也要「有智慧的去擔心」，不要太過擔心其可能造成的壞處，否則人類就沒辦法進步 。