安謀首日飆漲25％ 掀台IP股比價效應

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IPO超額認購逾10倍的英國晶片設計巨頭安謀（Arm），14日在那斯達克交易所掛牌不負眾望表現亮眼，收盤暴漲近25％，市值破650億美元。15日安謀開盤續漲但隨後漲幅收斂至1％內。

從Arm公佈的2022年5.24億美元的稅後淨利計算，本益比高達124倍，比AI浪潮下的輝達108倍高出不少。

台股也有IP股的商業模式，以出售矽智財（IP）授權，收取權利金、授權金的做法，如力旺、M31、晶心科等公司。指標股帶動之下，有望帶動同族群的比價效應。

安謀周四一上市就開紅盤，從掛牌價51美元跳空開高到56.1美元，漲幅10％，之後一路走高收盤報63.59美元，暴漲24.68％。安謀IPO告捷，軟銀集團是最大贏家，軟銀2016年以320億美元收購安謀，先前原本還打算以400億美元賣給輝達，該交易最後告吹，如今讓安謀IPO顯然是明智的策略，軟銀周五股價也漲逾2％。

Arm過去三年的年複合成長率16.2％，平均毛利率95％。同期相較之下，力旺、M31平均毛利率皆為100％、年複合成長率分別達21.88％、11.51％。晶心科年複合成長率則為17.05％、毛利率99.9％。

同樣精簡指令集，RISC-V為更新的指令集架構，在功耗、體積方面有優勢，不過效能差距不大。令客戶對RISC-V感興趣原因在商業模式，特色偏向開放、彈性、客製化，有多家供應商不會有獨佔問題，晶心科布局已深。

力旺在安全防護上占盡優勢，其中PUF產生金鑰的長度與速度是目前全世界最快、最安全的方式，對於後量子時代更換加密演算法是必要的IP。

M31更是受惠ARM宣布退出基礎元件IP市場，目前先進基礎元件IP僅能找Synopsys跟M31，整體市場滲透率將進一步擴張。