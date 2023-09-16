ARM掛牌看門道 授權金模式 獲利新動能

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ARM在軟銀的保護下，近年產生重大變革，針對半導體客戶因應不同終端市場需求進行客製化。重新跨入資本市場，ARM逐步與市場溝通，轉向每核心授權價格的模式（per core licensing amount），將推動未來授權金成長。

分析師表示，授權模式改變，將會增加晶片設計業者成本，如高通、聯發科等手機晶片廠，未來權利金費率恐將有四成左右的增加。

目前ARM兩大收入來源包括授權金以及權利金，授權部分定期需要更新，可能三到七年期間不等，由於客戶到期後續約率高，因為ARM是此領域絕對領導者，因此目前此部分能見度相當高。

權利金部分營收占比高達2/3，此部分區分為四大板塊PC、基礎設施、汽車、IoT，依據晶片價值一定比例收取權利金。

然而權利金的計算也開始有部分的轉變，以每核心授權價格的模式（per core licensing amount）。不再以權利金比率，而是根據CPU的核心。例如 NVIDIA Grace CPU有72個核心，假設每核心收費50美分，代表ARM 將從NVIDIA獲得每設備36美元的權利金。雖然目前是兩者並行狀態，但未來將會以新模式來做前進。

分析師指出，手機於2023～2025年期間，估計權利金費率將由晶片的2.3％提高至3.2％，或增加四成，加上手機晶片平均銷售單價（ASP）也由23美元略提高至25美元，出貨量預估由10億台提升到13億台。ARM未來兩年業績成長，將對股東也有交代。

不過ARM也強調，權利金上升主要基於為客戶提供更高價值，未來晶片設計業者是否能將增加之成本轉嫁出去，考驗終端產品市場接受度。不過可確定的是，高通或聯發科早有準備，避免將來在車用領域也被ARM掐脖子。