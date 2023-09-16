賴清德：AI力即國力

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副總統賴清德15日出席台灣人工智慧年會開幕式時表示，「AI力就是國力」，他認為，未來每一個人都要有學習及接觸AI能力，盼在全球化時代，用AI力量把台灣機會之窗愈開愈大，國力愈來愈強。同樣與會的國科會主委吳政忠也指出，未來十年是新創的黃金十年，有生成式AI及IC晶片設計加入，為台灣各行各業帶來創業機會。

賴清德被封為台灣人工智慧學校「榮譽校友」，這是他第四度出席年會。他表示，台灣人工智慧學校已栽培逾1萬名以上專才，對未來台灣AI發展帶來重大貢獻。

AI需要大量運算，需要晶片及ICT相關產業配合，加上近年地緣政治變化，全球都在尋求一條可信賴的供應鏈，賴清德說，這對ICT產業實力很強的台灣，是非常好的機會，台灣的機會之窗會越開越大，國力也會愈來愈強。

賴清德認為，台灣應發展自己的AI對話引擎。目前全世界約有2億多人口使用生成式AI，而約有5,000萬人是重度使用者，愈來愈多國家都企圖建立專屬對話引擎，台灣也不能例外，特別是在醫療、法律等領域。他強調，未來要讓每個人都有機會接觸、學習人工智慧，提升個人或企業競爭力。

吳政忠則表示，過去五年AI學校培育超過1萬人的人工智慧大軍團，這是邁向未來十年至30年重要支柱。他形容，生成式AI超過工業革命，取代部分腦袋和四肢，成為「類人類」，帶來極大衝擊，卻也為年輕人帶來無限機會。

吳政忠強調，未來十年是黃金新創十年，有生成式AI及晶片實力，為台灣帶來創新創業機會。國科會正結合各部會推出「晶創台灣」方案，全球都要找台灣合作，要趁勢為台灣布全世界的局。