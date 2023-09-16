三星擴大減產 記憶體止跌翻揚

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

記憶體大廠三星9月宣布擴大減產，限縮DRAM、NAND Flash供給，在供應商不願再降價下，DDR4 1G*8顆粒現貨價持續上漲，近兩周累積漲幅超過一成。

三星宣布擴大減產，將DRAM減產幅度自第二季的20％、第三季的25％，進一步擴大至第四季的30％，減產著重在DDR4。

產業界人士認為，三星擴大減產，主要原因有五：一是自8月以來，AI伺服器持續排擠一般伺服器需求，拖累伺服器需求下修，且此情勢可能延續下去，2024年一般伺服器需求數恐持平。

二是9月以來，大陸政府限縮iPhone採購，帶動Android手機業者增加記憶體採購，惟仍不足以彌補伺服器需求的下修。三是Q2及Q3零售及工控型皆已大致完成補庫存至15～20周的目標。

四是三星因應DDR5供不應求情勢，預計在第四季拉升P3L新廠的投片量至每月5萬片，需限縮既有廠區DDR4生產量，限縮整體位元產量、達成在第四季底將庫存去化至10周以下的目標，並推動大宗的DDR4價格在第四季止跌翻漲。五是1Ynm以上製程仍處現金流出狀況，須減產止血。

三星減產DRAM及NAND Flash後，零售型模組業者的通路詢單已回溫，帶動庫存周轉加速、SSD模組價格上漲，進一步帶動DRAM模組通路的詢單及報價格。

展望9月下旬，業者認為，SK海力士及美光亦將跟進，NAND Flash減產幅度將自第三季的25％擴大至第四季的30％，推動產業鏈採購氣氛回溫。

TrendForce最新現貨價也顯示，與近期NAND Flash現貨市場態勢相近，由於供應商強烈表達不願意再降價，使得原先盤據DRAM低價端的二手拆板reball顆粒開始出現明顯買氣。然而，觀察現貨的模組價格並未出現明顯漲幅，能夠研判目前的漲價來自於先前跌深的低價顆粒，尚未出現因為實際需求回溫，所帶來全面性的上漲。