台股區間震盪 留意季底作帳股

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輝達執行長逢高賣股、中國大陸擬擴大政府機關蘋果手機禁令等影響，美科技指數轉弱回測月線，新台幣貶值至32附近、外資持續賣超，AI類股明顯轉弱，台股9月初彈不過季線，轉弱回測月線和半年線，低檔守住半年線反彈，在台積電轉強下，指數彈回季線上，周RSI及9周KD值向下開口收斂，12周RSI守在50以上，偏強中期調整走勢。

有創高價強勢股領軍、月線和季線轉為上揚助漲、月均量回升、9周KD值交叉向上，才是中期多頭上漲訊號，如今年5月中至7月底的波段漲勢，台股AI相關個股在輝達領軍下大漲，月線和季線上揚形成黃金交叉，成交量穩定放大，月均量由2,200多億元一路回升至4,020億元，指數由15,500點上下上漲至17,463高點，呈現價量齊揚榮面。

台股7月底創17,463高點，但AI個股受到創意調降財測及美超微電腦財測不如預期衝擊轉弱，指數由高點反轉向下，相繼跌落月線、季線和16,593點頸線支撐，周RSI和9周KD值高檔交叉向下，月線和季線隨後都扣抵高指數區走低，成交量萎縮，月均量由4,020億元一路走低，月均線和均量一度同步走低，為中期攻堅動能減退，轉弱整理訊號。

不過，此波指數拉回的低點只至16,264點即反彈，未達16,593點頸線的3％（16,095點）以上，頸線和17,346點和17,463高點間的M頭型態並未形成，12周RSI只拉回50以下一周即彈上，指數彈回月線上，月線扣抵低指數區轉為緩升，偏向強勢調整，意即9周KD值交叉向下的中期調整，可能是以時間換取空間的整理走勢。

不過16,593點頸線以上的高檔震盪時間約九到十周，月均量由3,300億元上升至4,000億元上下，但大盤在半年線上震盪只五周，月均量一路萎縮至3,000億元以下，整理時間和量能都相對不足。

季線近期扣抵16,887點至17,202點間高指數區走低，但指數再度彈向季線，減緩季線下彎力道，助跌壓力減緩，有利大盤進行時間調整，類股或個股輪漲表現；AI強勢股紛紛轉弱整理後，資金漸從AI個股轉出，流入基期低、具籌碼優勢的電子股和傳產股上，如記億體、IC設計、被動元件、PA、汽車零組件、散裝航運等。

矽智財晶片廠安謀上市，也帶動台股IP股比價輪漲，中期轉強的電子次產業個股不少，強勢的還創高價，大盤和AI強勢股中期整理之際，類股和個股仍明顯輪漲表現。

大盤短中期看半年線至17,200點區間震盪走勢，日RSI及9日KD值都交叉向上至50以上，月線也轉為緩升，周RSI和9周KD值也收斂轉折，周五成交量大增近4,000億元，短期走勢轉強，觀察月線和均量能否同步回升向上，9周KD值交叉向上且開口放大，AI強勢股整理後轉強，出現中期轉強攻堅訊號。

在區間震盪、個股輪動走勢下，建議偏向選股不選市操作，逢回留意基期低補漲股或季底作帳個股，AI族群未來仍看好，但籌碼面較淩亂，上檔套牢浮額多，需要時間整理沉澱籌碼，以及更多的題材出現，或營收獲利成長的基本面動能助漲，暫短線操作因應，中期可待9周KD值低檔轉折向上轉強時介入。