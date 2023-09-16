國人刷卡額 創最猛8月

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信用卡簽帳金額前六大

在報復性出遊、電商百貨購物大幅成長及大型銀行信用卡競爭下，8月信用卡簽帳金額達3,538億元、前八月累計達2.78兆元，雙雙創下同期新高，前八月刷卡量年成長23％，第四季有百貨周年慶、iPhone購機潮、各購物節等，今年信用卡篤定可刷破4兆元。

信用卡因回饋、行銷等費用高，前幾大銀行雖都有數百萬張的有效卡數或流通卡數，每年也刷出數千億元，但利潤並不高，各銀行主要是「攬客」，期待信用卡持卡人增加與銀行的各項業務往來。

今年因為疫後國境重開，海外旅遊的機票、旅行社及海外購物刷卡呈現倍數成長，推升信用卡簽帳金額亦呈二位數成長，加上百貨量販、餐飲及電商購物亦持續成長，8月整體信用卡簽帳金額逾3,537億元，比去年同期成長近16.5％，不僅是同期刷卡量新高，亦是今年扣除6月有刷卡繳稅後的單月新高，代表旅遊動能極旺。

9月有中秋節連假、百貨周年慶將陸續起跑，且iPhone購機潮將至，10月亦有雙十連假，11月有雙11購物節、12月的耶誕與年終購物潮，勢必將持續推動信用卡單月刷卡金額續創新高，9到12月估計能刷逾1.4兆元，則全年篤定能首度刷破4兆元，創新高。

前八大發卡行即中信銀、國泰世華銀、玉山銀、台北富邦銀、台新銀、星展銀、永豐銀及聯邦銀行，流通卡數都在200萬張以上，拉開與其他信用卡發卡機構的差距，其半年內有動用紀錄的有效卡數亦都在100萬張以上，第一名中信銀是567萬張，第二名是北富銀的495萬張，第三名則是玉山銀的近477萬張，第四名是台新銀的近445萬張。

8月信用卡停卡量高達373萬張，主要就是國泰世華銀8月Costco卡及Sogo聯名卡都終止，也使得其有效卡數降為442萬張，暫落居第五大。

第四季前八大銀行與各通路結盟，增加信用卡客戶在各場景刷卡量，並積極爭取成為客戶綁入電子支付的信用卡，增加海外刷卡優惠，搶占海外旅遊刷卡商機，同時也會藉百貨周年慶再搶一波刷卡潮。