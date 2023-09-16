中信連三奪刷卡王 北富銀搶第三

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聯名卡讓8月信用卡市場大洗牌。國泰世華銀行信用卡8月停卡逾334萬張，中信銀行信用卡8月則刷出604億元，連續三個月蟬聯刷卡量第一名，國泰世華銀則以560億元居第二，台北富邦銀行在Costco（好市多）卡開用後，8月刷卡量飆上468億元，拿下信用卡單月第三名。

8月前六大銀行的信用卡簽帳金額衝2,666億元，占整體國銀刷卡量的75％，如玉山銀行信用卡8月刷卡442億元，排名第四名，台新銀則是388億元，暫列第六名，星展銀行合併花旗銀消金業務後，信用卡刷卡量上衝203億元，排名六大。國泰世華銀與中信銀信用卡之戰纏鬥多時，中信銀今年從報稅刷卡遞延到6月入帳開始，到8月維持刷卡量三連霸，不只創歷年8月刷卡新高，前八月信用卡刷卡金額4,975億也創新高，年成長率32％。

國泰世華銀8月Costco聯名卡及Sogo百貨聯名卡都停卡，刷卡量及有效卡數都受影響，8月以560億元居亞軍，前八月共刷4,739億元，較去年同期亦成長29％。

信用卡第三至六名在8月出現劇烈變化，北富銀Costco聯名卡後上市第112天就突破百萬卡量，8月8日啟用後當月簽帳金額就上衝468億元，較7月353億元多刷了115億元、月增率達33％，超車其他銀行搶下單月第三名。

北富銀指出，好市多聯名卡至8月已發出182萬卡，是8月排名上升主因，另外，J卡、MOMO卡、台灣大哥大Open Possible聯名卡等主力卡亦貢獻近50萬卡。

長期居信用卡第三名的玉山銀8月以442億元暫居第四名，玉山銀指出，8月簽帳金額加上預借現金金額達445億元，較去年同期成長7％，創下歷年8月新高，刷卡消費仍是以旅遊支出與國外消費為主，其中國外消費成長逾八成，今年3月發行星宇航空聯名卡及7月發行熊本熊兩張新卡，不僅帶來獲客動能，亦增加旅遊與國外消費成長表現。

之前一向排第四名的台新銀行8月則以388億元暫列第五名。