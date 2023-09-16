勇鷹號交機 漢翔攻維保商機

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航太業最新營運發展

總統蔡英文15日參加台北國際航太暨國防工業展，參觀漢翔、亞航及經緯航太等多家大廠展位。漢翔董事長胡開宏表示，在國機國造政策下，全面提升國內廠商能量，形成航太供應鏈，在勇鷹號高教機交機後，未來30年的維保商機，持續提供強有力的後勤、維修及保固，把錢留在國內，成為振興經濟的一道活水。

蔡英文分別參觀「Taiwan Space台灣太空形象館」、美商Pavilion、洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）、諾斯洛普·格魯曼（Northrop Grumman）、雷虎科技、亞洲無人機AI創新應用研發中心、TAIA航太產業館、漢翔、亞航及經緯航太等攤位，聽取各產品介紹及研發理念。

蔡英文也在軍備局，參觀「國防館」，聽取騰雲無人機、巡飛彈I型無人機、銳鳶II型無人機、AJT高教機飛行模擬器、攻擊型無人機操控模擬系統、偵搜戰術輪車、XT112戰鬥步槍，及XTS112式反射式內紅點瞄準鏡等武器裝備的研發成果。

胡開宏當場向總統介紹漢翔的展品，包含國機國造、自主維修、關鍵技術、智慧製造、能源業務，蔡英文亦勉勵，國機國造之路將永不停歇。胡開宏說，台灣自研自製的勇鷹號高教機，為國機國造的政策成果。

胡開宏強調，國機國造並非漢翔孤軍奮戰，而是集結國內航太相關廠商相挺，各展現自家本領，形成完整的國內供應鏈。

漢翔在會場展示勇鷹號高教機模型，並強調高教機已進入密集交機期，今年預計交機17架，將在2026年完成66架交付空軍任務；至於139架的F-16V升級-「鳳展專案」，今年底也可結案；另F-16維修中心持續運作中，達成「能量可自主，維修在地化」目標。

亞航董事長盧天麟表示，今年「台翔亞航」展示的無人機AA 001（小銳鳶）具有卓越性能，可在4千公尺的高度飛行，航程達200公里，具有更寬廣的導控距離和搜索雷達功能，可偵測台灣海面；甚至對岸領海情況。