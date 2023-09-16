經緯攜日商 衝刺無人智慧偵測防禦

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台灣與日本廠商策略合作，發展台日無人機防禦技術。經緯航太董事長羅正方與日本Fortunio株式會社取締役社長佐佐木政聰、弘光科技大學、藏識科技，及達運光電等四個單位，共同簽署無人機防禦戰略合作備忘錄，將在台灣組成合資公司，生產無人機智慧偵測與防禦系統（DDD）。

無獨有偶，亞洲航空攜手碳基科技、天空科技、美商SNC等知名企業，及亞航轉投資一系列企業如安捷飛航訓練中心（APEX）、凌威航太科技、互宇向量，組成台灣製（MIT）無人機聯盟，搶攻國內軍用軍規的無人機市場，同時力拚商用無人機外銷。

經緯航太預計10月送件申請登錄興櫃，也計畫擴充產能。羅正方透露，已在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心，預定2公頃土地，預計明年先建好1公頃廠房，並預留1公頃土地，作為未來產能擴充的空間。

羅正方指出，無人機DDD可補足防空雷達的盲點，有效提供民生關鍵基礎設施的防護，可減輕國軍負擔。

佐佐木政聰表示，雙方合作後，公司未來會將台灣製造無人機DDD往全世界推展，初期鎖定東南亞、台灣及日本，期望無人機DDD，五年內合計銷量可上看1,000台。

佐佐木政聰說，公司與經緯合作，主要考量經緯董事長羅正方的行動力與理念，及無人機製造技術等方面認同，才促成雙方的合作案。

佐佐木政聰透露，公司專長在無人機的DDD，且是被動式偵測系統，不會發射電波，輕巧易攜帶，有效偵測距離長，可有效遏止或干擾。

佐佐木政聰強調，DDD偵察時，只會抓住無人機的信號及雜訊，其他如飛機及發電機的信號，都不會受到影響。 羅正方補充說，公司技研能力獲得土耳其、法國、日本廠商肯定，成為合作夥伴，將聯合研發適合台灣環境的軍商通用無人機機型，及無人機被動偵測防禦系統。

羅正方強調，去掉中國供應鏈，是所有自由同盟國家的共識與時代的潮流，公司以整合元件的無人機製造及服務供應商，爭取這項國際合作，拓展東亞市場，未來前景可期。