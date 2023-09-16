氣象局升格後 推氣象產業列首務

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中央氣象局15日改制為中央氣象署。首任署長、現任代理局長程家平表示，將推動台灣氣象產業發展，目前氣象署已著手進行「氣象法」修訂，期待透由法治營造氣象產業發展的有利環境。

程家平表示，過去氣象局已參考世界氣象組織的倡議投入「氣象（候）服務」多年，針對防災、交通、農林漁牧業、水資源、健康、綠能等領域進行跨部會的合作，協助各單位進行氣候風險調適及溫室氣體減量等相關工作。

改制為氣象署後，將強化支援國家因應氣候變遷，精進氣象監測及預報技術，並拓展跨領域合作，提供以科學基礎的資訊，協助各政府部門及社會民眾有效應用氣象資訊，共同提升國家面對氣候變遷衝擊的韌性。

程家平並強調，改制氣象署後，肩負氣象發展政策與法規規劃責任，推動台灣氣象產業發展，氣象署已著手「氣象法」修訂，透過法治營造氣象產業發展的有利環境，並推動民間成立「台灣氣候服務聯盟」，由公私協力與民間攜手拓展氣象產業能力，未來將善用此縱向的政策支援及橫向的夥伴關係，提升國家整體氣候服務量能，有效支援各界進行跨領域氣候風險管理與調適及減碳應用。

實際上，氣象署已在近期發布新版的「氣象業務白皮書」，運用前瞻科技，提供人民有感、社會有用、國家有益的氣象服務，共創韌性永續的生活為使命；達成滿足民眾對更精細準確的氣象資訊需求，普及決策支援服務以守護生命財產安全；公私協力擴大氣象產業的社會經濟效益；及提升組織在國家經濟發展的價值與貢獻四大政策目標。