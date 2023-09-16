美光需求回春 巴克萊升目標價

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即使美國記憶體大廠美光在中國大陸面臨銷售禁令，但鑒於定價與需求環境最近出現回春跡象，券商巴克萊除了維持美光股票投資評等為加碼，並將目標價從75美元調高到80美元。

在這項利多消息提振下，美光股價14日收漲1.33％至71.79美元，創下5月26日以來收盤新高。該檔個股上月勁揚7.62％，遠超過電腦科技類股指數的2.32％漲幅與標普500的0.09％漲幅。從年初以來，美光股價更累漲將近44％。

巴克萊分析師Tom O’Malley帶領的團隊14日發表研究報告指出，原本先前到亞洲的調訪指出，北京當局封殺美光產品對其造成的衝擊，恐將高出該記憶體大廠的預估。

然而過去幾周，他們卻意外聽到許多關於定價、需求環境已復甦的正面評論。

該券商承認，他們對於美光能夠迅速抵銷中國禁令帶來的不利影響，而且實際定價也不受衝擊一事，感到有些意外。加上美光透露有實質性的改善，因此決定將美光目標價上調至80美元。此外，還調高了美光11月與2024年的定價前景。

華爾街目前正等待美光在9月27日發布上季財報時能夠釋出利多訊息。目前分析師預測美光上季每股稅後純益（EPS）為虧損1.19美元、營收為39.1億美元。

中國當局在5月21日以國家安全為由，禁止當地關鍵產業採購美光產品。不過外界指出，中國祭出這項禁令的真正原因，在於報復美國限制中國取得先進半導體技術。最近幾年美中晶片戰愈演愈烈，北京當局一直在尋求合適目標反擊美國。

美光為何淪為中美晶片戰的祭品？專家解讀，這是因為相對英特爾與高通等晶片業者不易找到替代供應商，美光產品可用韓國三星與SK海力士取代，對中國而言，是比較容易制裁的目標。