AI金雞母 Adobe財報財測俱佳

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軟體大廠Adobe於14日盤後公布會計年度第三季（6至8月）財報，受惠於結合生成式AI技術的照片、視訊編輯和文件工具需求強勁，上季營收和獲利雙雙優於預期，本季財測亦相當亮眼。

業績和財測不俗雖未帶動Adobe15日早盤股價上漲，但該公司辛勤耕耘AI領域，推動今年至14日止股價勁升64％，表現遠超大盤。

Adobe持續為創意軟體增添生成式AI功能，提升軟體對用戶的吸引力。分析師預期生成式AI有助拉抬Adobe未來營收成長。

過去六個月Adobe逐步為其軟體增加新的AI功能，包括從文字生成影像，且該公司計劃11月起調整產品售價。

Adobe今年宣布多項軟體工具，旨在協助設計人員提升生產力，包括創意生成式AI模型集Firefly。Adobe在財報公布前夕（13日），先發布商業版Firefly。

Adobe執行長納拉言（Shantanu Narayen）表示，具附加價值的服務帶動上季業績攀升。Firefly將整合至更多Adobe的工具。

IT顧問公司Constellation Research分析師米勒（Liz Miller）指出，Adobe展現了極度耐久的成長力，該公司的AI策略恰恰證明這點。

在財報方面，Adobe上季調整後每股盈餘達4.09美元，超越分析師預期的3.98美元。營收年增10％至48.9億美元，優於市場預估的48.7億美元。

就部門而言，Creative Cloud軟體的數位媒體部門上季營收年增11％，至35.9億美元，高於分析師預期的35.7億美元。創意營收年增11％，至29.1億美元。其他呈報兩位數營收成長的部門還有文件雲部門和數位體驗部門。

展望未來，Adobe預估本季（9至11月）營收約在49.8億至50.3億美元之間，略優於市場預期的50億美元。該公司預期調整後每股盈餘介於4.1至4.15美元，超越分析師平均預期的4.06美元。