強美元吃掉獲利 跨國企業叫苦

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美國聯準會（Fed）升息下處於強勢的美元，近期因美國經濟數據強勁頻頻攻頂，但美元太強讓美跨國企業主管叫苦連天，不僅影響產品服務的海外競爭力也侵蝕獲利。

蘋果、優比速（UPS）、蓋帝圖像（Getty Images）等營運重心在海外的美國企業指出，美元強彈至半年高點，美國商品對海外消費者來說變貴，因而損及它們的營收和利潤。

15日美元指數從14日觸抵的六個月高點，微跌0.1％來到105.27，料繳出周線連九紅。

據數據供應商FactSet截至8月30日資料，標普500成份股中，一半以上營收靠海外市場貢獻的美企，第二季獲利可能銳減18％。反觀逾半營收出自美國本土的公司，獲利則增長4％。

Fed為抗通膨去年啟動升息循環後，就推升美元匯價。最近幾周投資人對美國經濟軟著陸抱持信心，帶動美元另一波漲勢，歐亞經濟數據疲弱也助長美元升值。

不過美元仍低於去年觸及的數十年高點，美企難以判斷最近的漲勢，是意味匯差痛苦重演，抑或只是短暫陣痛。

華爾街人士多預期，只要美國經濟保持韌性，美元將持續走強。照亞特蘭大聯準銀行估計，美國經濟年化成長率將近5％。

秋季新品發表會甫落幕的蘋果，海外業務占比高達6成，因美元走強受創在意料之中。

蘋果表示，上季營收因匯率條件不佳損失4個百分點，若無匯率波動的不利因素，營收可望成長。蘋果預期美元升值，將使全年營收少2個百分點。

物流巨頭優比速第二季海外營收下滑13％，也是匯率惹的禍。該公司透露，匯率波動造成國際包裹與供應鏈營收損失4,100萬美元。

娛樂巨頭迪士尼（Walt Disney ）指出，美元太過強勢之下，主題樂園的國際旅客造訪人數銳減。運動用品龍頭耐吉（Nike），預測匯損恐繼續讓財報難看。

全球最大圖片供應商蓋帝圖像，受累於美元兌英鎊和歐元走強，今年第二季虧損430萬美元。