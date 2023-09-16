人行續放水 重啟14天期逆回購

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人行今年下調政策利率概況

中國人民銀行持續放水，繼14日無預警宣布15日起全面降準1碼，15日還擴大中期借貸便利（MLF）操作規模，並重啟14天期逆回購（附賣回）、下調利率20個基本點，寬鬆貨幣政策之勢，蔚然成形。

人行公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，保持季末流動性平穩，15日開展人民幣（下同）1,390億元公開市場逆回購操作和5,910億元MLF操作，7天期逆回購中標利率和MLF中標利率均維持不變，分別為1.8％、2.5％。外界關注的是，人行15日還開展了340億元14天期逆回購操作，是今年1月20日以來的首次操作，同時將利率下調20個基本點降至1.95％。

證券時報報導，光大證券首席固定收益分析師張旭表示，人行在相隔8個月重啟14天期逆回購操作，主要是為銀行體系擴大供給跨季資金，以滿足市場合理的資金水位。至於調降利率，人行在今年6月12日和8月14日分別下調了7天期逆回購利率10個基本點，本次14天期逆回購利率等於跟進同樣下調幅度。

此外從資金投放量來看，9月有4,000億元MLF到期量，故本月MLF等於淨投放1,910億元，為超額平價續作。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，9月MLF加量幅度較此前4個月百億元及甚至低於百億元的水準顯著上升，主要是近期多重因素導致銀行體系流動性正在收緊，MLF操作需求相應上升。

王青表示，9月以來，市場利率大幅上行，其中1年期商業銀行同業存單到期收益率，已升至MLF操作利率附近。作為市場利率基準的銀行間存款類機構7天期質押式回購利率（DR007）更已連續多日維持在7天期逆回購利率之上，可見資金趨緊程度。

王青還說，考量到宏觀經濟和房市走向，不排除年底前繼續降息的可能。他說，預估未來一段時間大陸物價都會持續處於較低水準，也為進一步下調政策利率提供了有利的背景。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，大陸國內政策空間仍充足，但短期再度降準降息的門檻抬升了，主要是人行接連發力，政策效果逐步顯現，經濟呈現回穩趨勢。但他也說，貨幣政策調整需保持定力，過度寬鬆政策可能帶來潛在風險。