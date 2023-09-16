穩匯率 人行要券商縮自營外匯交易

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中國人民銀行穩匯手段持續加碼。繼動態過濾中間價、要求大額審批需上報人行等措施後，外媒引述知情人士透露，人行本周初要求部分券商盡量減少自營外匯交易業務，等於降低人行進場調節的難度。人民幣兌美元在岸價15日盤中一度升破7.25元，終場連五日收升續創9月1日以來新高。

知情人士透露，券商在外匯市場中的交易量占比本就較小，人行此舉旨在減少交易，以降低匯率貶值壓力。知情人士表示，有數家券商接到官方通知，但人行並未將此類業務完全喊卡，同時也未給出具體的交易量限制。受此影響，一些券商幾乎暫停自營交易。

人民幣兌美元在岸價今年以來已貶值約5％，光是9月4日～8日一周的跌幅就高達1.06％，在岸價8日更一度跌至近16年來新低。為防堵匯價失速重挫，人行在11日罕見在中午公布全國外匯市場自律機制召開專題會議內容，要求堅決對單邊、順週期行為予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置等，「該出手就出手」。

此外，人行還宣布銀行5,000萬美元以上的大額購匯需經審批才能放行，同時繼續動態過濾上調人民幣兌美元中間價。人行多管齊下果然奏效，人民幣兌美元在岸價15日盤中最高來到7.2466元，官價收報7.2691元，較上日上揚10個基本點，連續五天收升並續創9月1日以來新高。

另，人行本周以來持續動態過濾人民幣兌美元中間價，15日報7.1786元，較上日升88個基本點，同樣連升五日。離岸價盤中曾升破7.26元最高來到7.2596元。