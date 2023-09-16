美議員促拜登 全面制裁華為中芯

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美國眾議員呼籲限制華為與中芯措施

華為新旗艦手機Mate 60 Pro來勢洶洶，傳中芯國際用7奈米技術供應晶片支援，相關作法引起美國警惕並反思過去的制裁措施。現美國十名眾議員向拜登政府喊話，要求更大力度全面制裁華為和中芯，撤銷當前貿易許可證。

綜合外媒報導，美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）等十名共和黨議員在美東時間14日致信給商務部副部長埃斯特維茲（Alan Estevez）表示，華為最新推出的手機反映出現有的制裁措施沒有效果，拜登政府需要進一步對這些中企施加壓力，祭出力度更大的管制措施。該信件表示，美國政府應該設立制裁機構來限制華為等藐視美國技術管制的中企，實施全面封鎖制裁。

上述眾議員呼籲，政府應該要戰略性地禁止中芯國際生產的晶片進口到美國以防範國安風險，商務部應將中芯國際和華為以及它們的所有子公司都列入實體名單。眾議員們還表示，司法部門要對中芯國際和華為的高管提起刑事訴訟。而當前有許多美企手握許可證與這兩家中企貿易，政府應撤銷現有的許可。

這些議員來自眾議院商業委員會、軍事委員會、中國問題特別委員會等重要委員會，他們要求商務部、國防部、國務院、能源部等部委在9月28日之前匯報相關情況。

日前美國政府有表示，關注華為等可能違反貿易限制的晶片問題，正努力獲取更多資訊。

美國在2019年5月將華為以及其多家子公司列入實體清單，禁止美企與其進行貿易。中芯國際也在2020年12月被列入實體名單。不過隨著美國企業遊說以及商業考量，美國政府陸續對許多並非最先進技術的產品項目開綠燈，給予交易許可證。

此前路透指出，華為和中芯國際的美國供應商們，目前總計獲得的許可證規模達到數十億美元，代表仍有龐大美國技術供應中國，當中更多是供應中芯國際，占比大約90％。

華為日前正式宣布，將在9月25日舉行秋季新品發表會，外界認為華為將在該場合揭曉新旗艦機晶片的神秘面紗。