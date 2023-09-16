搶瘋了 Mate 60全球銷量上看5千萬支

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在新旗艦機推出後，華為Mate 60系列成全球當前最受關注的手機，消費者在大陸瘋搶新機款。華為經銷商預測，若產能都充足，Mate 60系列全球銷量有望達到5,000萬支規模，較前一代Mate 50系列大增逾400％。

通路端直接面對民眾搶購的火爆情緒，澎湃新聞報導，有上海華為高級經銷商表示，當前對Mate 60系列的銷量預期非常樂觀，現在預訂Mate 60 Pro最早10月到貨，預計「雙11」過後的供應狀況會有好轉，但年內供應還是會偏緊張。

經銷商指出，Mate 60系列需求熱烈，若產能等都充足沒問題，看好Mate 60系列全球銷量能達到5,000萬支，遠超此前Mate 50系列的近1,000萬支銷量。

產能方面，報導引述產業鏈人士表示，目前Mate 60系列發貨週期時間較長，一方面需求比較大，另一方面是之前供應鏈備貨預估不足，若沒有實際訂單，許多供應鏈企業不敢提前備貨，因此預計整個Mate 60系列銷量為2,000萬支左右。

市場消息此前指出，由於Mate 60系列表現超預期，華為已將該系列手機下半年出貨目標提升20％，全年預計出貨量至少4,000萬支。其中，尚未發表的Mate 60 Pro和Mate 60 Pro＋的出貨量上調至2,000萬支。日前摩根士丹利估計，今年Mate 60系列的訂單達1,500萬支。