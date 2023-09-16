陸今明年經濟成長預測 澳盛上調

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大陸統計局公布最新8月工業增加值和消費數據，均優於預期，增幅分別創四個月和三個月高位。澳盛銀行隨即分別上調大陸今年和明年GDP增長預測0.2個百分點，預計今年GDP增長5.1％，優於大陸政府目標的5％左右。明年預計增長4.2％。

澳盛銀行表示，政策加持下，大陸經濟出現更多回穩跡象，預計大陸政府將實施更多的促增長措施，包括再次降息、推出提振房地產措施等，預測今年第四季經濟將繼續改善。

此外，對於近日積弱不振的大陸股市，高盛近日發研報表示，陸股有望在年底前出現上行的交易機會，主要受以下五大因素推動。

首先是寬鬆政策提速。與此前相對局部的寬鬆政策不同，近期大陸政府推出一系列配合緊密的組合政策。雖然推出「重磅刺激」的機率不大，但現已公布的政策組合應有助於增長回穩，降低系統性風險。

其次是週期性改善。8月數據已表現出增長回穩跡象。庫存週期變化、政策刺激的滯後效應以及全球製造業週期觸底反彈，是高盛對下半年的增長預測高於市場預期的幾個關鍵因素。

第三是市場技術面向好。在2008、2014、2020年三輪由房地產主導的寬鬆時期，市場回升10％～20％。

此外，季節性因素似乎也有利於股市表現，過去十年第四季平均回報率為4％，而一至三季平均回報率僅為-1％。

第四是低估值。MSCI中國指數和滬深300指數目前的動態本益比分別為10倍和11倍，較五年值分別低18％和11％，與發達市場和除大陸以外的新興市場相比，分別低40％和30％，均處於歷史區間低位。最後是低倉位。

具體到配置方面，基於穩健的第二季業績以及逐漸改善的盈利預測，高盛建議對互聯網、傳媒娛樂、線上零售、消費服務類股維持超配建議。另建議關注政策寬鬆的受益股。