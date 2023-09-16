消費品零售估擴大 支撐Q4上行

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美國最新公布8月份的消費者物價指數（CPI），整體通膨年升3.7％，較7月份的3.2％回升，稍高於預期。整體通膨月增率為0.6％，是2022年6月後以來的最高升幅。

撇除波幅較大的能源及食品的價格後，核心通膨按年升4.3％，升幅較7月份的4.7％回落，合乎市場預期。核心通膨月增率0.3％，升幅相對溫和。燃油價格由上月的跌12.3％，大幅收窄至8月的跌3.7％，使得8月能源價格較上月升5.6％。美國8月份核心通膨回落，但整體通膨上升，燃油價格是主要因素。

核心通膨回落，近期的勞動市場也有降溫跡象，芝商所Fed Watch工具顯示，市場預期本月19～20日的會議幾乎肯定不升息，而年底前升息25個基本點的機會約為40％。股市在公布數據後也未有大幅波動。

住屋（Shelter）價格一如前瞻數據顯示，在最近數月的年升幅正逐漸回落，未有引起關注。燃油價格，特別是汽油的升幅或令部分投資者憂慮通膨回落的速度。

美國聯準會（Fed）過去曾表示，其較為關注核心通膨，這是沒有考慮能源升幅的。能源價格本來波幅就較大，極易受戰爭、外地的經濟狀況、石油輸出國組織（OPEC＋）增加生產決定等影響，短期波幅一般不容易轉嫁給消費者，不過若油價持續攀升，就有可能增加生產、運輸及交通成本。

現時，紐約原油每桶價格約為90美元，年初至今已升約11％。俄烏戰爭爆發時，油價一度升至120美元後回落。撇除該段時期，目前水平是近十年以來最高，油價也於今年7月底升穿200天移動平均線，有機會重拾升勢。俄羅斯及沙烏地阿拉伯延長自願性減產安排，是近期進一步推升油價近期急升的原因。

外媒報導，兩國出口的原油密度較高，較適合生產飛機用燃油及柴油，兩者的升幅高於一般汽油，相信這對於運輸及交通成本的影響更為直接。

另外，美國原油庫存過去數年一直處於偏低的水準。大陸雖然經濟增長未如預期，但近月的原油進口量是第二高的月份，僅次於2020年中，數據顯示大陸的原油需求並未減退。

目前，油價上升似乎只是影響整體通膨，要判斷「核心」通膨將受油價拉升仍言之過早。在11月會議前，聯準會可進一步觀察油價及通膨走勢，若油價持續創新高，或不利將通膨達標。即使進一步停止升息，利率也可能維持在限制性區域一段長時間，並進一步衝擊經濟。

陸港方面，大陸國家統計局15日公布8月份「三頭馬車」數據，其中消費品零售及工業增加值分別年增4.6％及4.5％，均優於市場預期。惟民間固定資產投資依然未見改善，跌幅較首七月進一步擴大0.2個百分點至負0.7％，整體固定投資增速繼續回落至3.2％，遜於市場預期的3.3％。

本欄主要想與讀者分享消費品零售數據，除8月份的零售表現明顯優於市場預期外，對比前值2.5％的漲幅為高。按消費類型計，8月份的商品零售年增幅較前月上升2.7個百分點至3.7％，月增率來到3.8％。商品零售年增幅回升提振市場的樂觀情緒，為帶動大盤15日看漲因素之一。

另外，讀者要留意後續的第四季數據，特別對於餐飲收入將會有低基數效應，因此在今年剩下的消費品零售總額年增幅料將會進一步擴大，形成第四季的上行趨勢，屆時投資者除可留意後續數據會否超出市場預期或以月增率變化比較，以觀察整體零售表現及個別品類的突出表現。