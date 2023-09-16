公股銀下半年卯勁衝企金

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公股銀對中小企業放款餘額

企業因持續升息及國際景氣不明朗影響其向銀行借款意願，上半年銀行對民營企業放款動能降低。公股銀行指出，近期部份產業庫存調整已屆尾聲，加上經濟部提供疫後振興專案貸款、低碳化智慧化轉型發展專案貸款，給予優惠利率及利息補貼，提升企業申貸意願，企業資金需求動能逐漸浮現。

為了衝刺商機，下半年公股銀將以「提升中小企業業務比重」為企金業務營運主軸之一。統計公股銀今年7月底對中小企業放款餘額上，第一銀行以9,233.3億元，續居冠軍，合庫銀行則以8,294.46億元，位居亞軍，臺灣企銀則為7,337.19億元，排名第三。

其中，若跟去年7月底相比的年增率來看，則以土地銀行3.53％、臺灣銀行3.27％、臺灣企銀3.18％，三家銀行年增率超過3％，表現最為亮眼。

公股銀今年的企金衝刺重點之一就是中小企業放款。據悉，各公股銀全年的年增率大多以3％以上為目標，今年以來表現穩定，進度稍落後的公股銀也會在下半年持續衝刺，力拼達到年度目標。

個別銀行上，第一銀行規劃，將持續鎖定中小企業，並開拓聯貸、都更危老及資本性支出貸款等重點業務。華南銀行鎖定協助中小企業永續發展、淨零轉型商機。彰化銀行下半年將持續深耕中小企業，同時配合疫後振興經濟方案及低碳智慧化轉型貸款，並輔以中小企業信用保證等措施。

土地銀行朝低碳化、智慧化，與納管及特定工廠符合環保及公安要求，積極辦理經濟部協助中小企業疫後振興及低碳化智慧化轉型發展與納管工廠及特定工廠基礎設施優化專案貸款等，及財政部中小企業千億振興融資方案等，中小企業放款金額持續成長中。