公股銀Q4獲利 聚焦SWAP、利息收入

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國銀看好今年全年獲利將創新高，其中公股銀雖看淡房貸與土建融成長動能，但各家在SWAP（換匯換利）收益上皆有斬獲，公股銀指出，第四季主要獲利來源應也同樣是SWAP以及利息收入；另外，多家公股銀財管業務、聯貸案等有不錯成績，預期手續費收入亦可挹注獲利。

公股銀表示，在美國聯準會（Fed）持續升息影響下，外幣資金成本增加，為了收益最大化，外幣除用在收益最佳的放款外，因為台美利差擴大使換匯點數擴增，因此轉往金融商品操作，使金融商品投資利益占比提高，其中尤以SWAP大幅增加兌換收益。

公股銀中兆豐銀獲利頗為亮眼，兆豐銀指出，前八月其獲利來源主要為利息淨收益及財務操作淨收益，預期第四季獲利結構於外在經濟環境沒有重大變化的前提下，還不至於出現大幅改變。兆豐銀於兆豐金法說會中指出，今年上半年換匯與換利交易的佳績，下半年應也會有同等獲利，另外，聯貸案件承作量也提升，因此手續費收入也增加，全年度手收「可以達到KPI」。

另外，兆豐銀也提到，將持續擴展存放款業務，並視金融市場市況進行財務操作；不過，兆豐銀表示，由於台股股利旺季已過，且財務操作易受市場波動影響，都會為財操獲利帶來變數。

也有公股銀指出，利息淨收益還是商業銀行主要獲利來源，今年因為聯準會聯準會持續升息，及台美利差擴大影響，第四季主力還是會以利息淨收益為主，例如佈局殖利率較高的外幣債券並拉長存續期間，以增加利收。部分公股銀也將財富管理業務列為下半年重要策略，並期待在財管推動有成下，手續費淨收益有望持續成長。